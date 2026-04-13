Milan, Pellegatti: "Allegri sapeva i limiti della squadra. Aveva chiesto due giocatori, poi ..."—
"Allegri sapeva i limiti della squadra. E poi a gennaio è successo il patatrac - ha rivelato Pellegatti -: lui a dicembre chiede un attaccante e un difensore perché sta lottando per lo Scudetto, ma la società gli dice che non c'è un euro. Gli prendono Niclas Füllkrug, Axel Disasi non glielo fanno prendere, però poi ad un certo punto spuntano i 30 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta", ha detto ancora il giornalista che, poi, tornando su un episodio della scorsa estate, ha fatto capire come funzionano le cose a 'Casa Milan'.
"Højlund lo aveva già comprato il Milan. La società poi ha detto che ..."—
"Rasmus Højlund lo aveva già comprato il Milan, prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Era tutto fatto, ma la società ha detto che non voleva l'obbligo. E così è andato al Napoli. Cosa può fare Allegri se all'ultimo giorno gli prendono Christopher Nkunku dopo aver sbagliato Victor Boniface? Al Milan da anni serve un attaccante forte e non lo hanno ancora preso. Anche a gennaio la società ha dimostrato di non avere la giusta ambizione".
Chiosa di Pellegatti su Leao, che, oggi, da più parti segnalano come sicuro partente a fine stagione per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. "Non mi risulta che oggi ci siano offerte per Leao. Bisogna vedere poi se rimarrà Allegri e nel caso ci sia ancora lui se giocherà ancora con il 3-5-2".
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