"Bisogna chiedere scusa a Max Allegri che, facendo arrabbiare anche me, ha sempre detto che il Milan doveva arrivare tra le prime quattro, ma lo ha fatto perchè conosceva i limiti della sua squadra - ha sottolineato, nel suo intervento di ieri a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', il giornalista sportivo e tifoso rossonero Carlo Pellegatti -. Alcuni dicono che questa squadra è forte, ma se facciamo un confronto con la rosa dell'anno scorso non ci sono più Malick Thiaw, Theo Hernández e Tijjani Reijnders. E faccio anche i nomi di Tammy Abraham e Luka Jovic perché oggi il Milan non ha due giocatori come Abraham e Jovic".