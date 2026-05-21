PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, l’annuncio di Moretto su Goretzka: “Nessuna decisione”, ma Allegri spinge da settimane

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, l’annuncio di Moretto su Goretzka: “Nessuna decisione”, ma Allegri spinge da settimane

Calciomercato Milan, l'annuncio di Moretto su Goretzka: 'Nessuna decisione', ma Allegri spinge da settimane
Matteo Moretto svela i contatti segreti tra il Milan, Allegri e Leon Goretzka: sul suo social X, poi, parla aggiunge altri dettagli. Ecco le ultime di calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca ancora una partita al termine della stagione, ma continuano le manovre sul mercato per il Milan. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del possibile colpo Leon Goretzka. Ecco il punto: il centrocampista tedesco sarebbe in contatto da settimane con Allegri e la dirigenza rossonera e tutto si capirà dalla prossima settimana. Su X ha poi fatto chiarezza svelando ulteriori dettagli: secondo Moretto la difficoltà sui possibili costi resta uguale e non ci sarebbero notizie sostanziali, con il calciatore che non ha preso una decisione. "Da lunedì le cose saranno più chiare per tutti", sottolinea Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto precisa su Goretzka

—  

Le possibili difficoltà economiche per chiudere il colpo non riguardano il cartellino, visto che Goretzka è in scadenza di contratto e in uscita dal Bayern Monaco (il contratto scade a giugno 2026). Ma i costi alti sono sullo stipendio e le commissioni: l'offerta del Diavolo è di 5 milioni a stagione per tre anni. Una cifra importante considerando che 5 milioni è il tetto massimo degli stipendi dei rossoneri (parlando di fisso e senza considerare i bonus) e visto che Goretzka è un classe 1995 e difficilmente sarà rivendibile nelle prossime stagioni. Sarebbe un colpo diverso per RedBird: non improntato al player trading, ma un giocatore pronto e perfetto per il 3-5-2 di Allegri.

LEGGI ANCHE

La Champions resta fondamentale

—  

Molto dipenderà dalla partita di domenica contro il Cagliari: l'accesso ai ricavi della prossima Champions League resta la prima condizione per chiudere colpi importanti a livello economico, come lo sarebbe quello di Leon Goretzka. Servirà una vittoria contro la squadra di Pisacane per avere la certezza automatica. Senza i soldi della Champions League, la dirigenza potrebbe cambiare obiettivo e ci potrebbe essere un altro ridimensionamento sul mercato, con possibili cessioni pesanti, come lo è stata quella di Reijnders la scorsa stagione.

Leggi anche
Pedullà sul futuro di Allegri: “Il Napoli aspetta”, ma il volere di Cardinale può...
Milan, addio Leão a prezzo di saldo: spunta il Manchester United con una contropartita super

© RIPRODUZIONE RISERVATA