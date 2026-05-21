Manca ancora una partita al termine della stagione, ma continuano le manovre sul mercato per il Milan . Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del possibile colpo Leon Goretzka . Ecco il punto: il centrocampista tedesco sarebbe in contatto da settimane con Allegri e la dirigenza rossonera e tutto si capirà dalla prossima settimana. Su X ha poi fatto chiarezza svelando ulteriori dettagli: secondo Moretto la difficoltà sui possibili costi resta uguale e non ci sarebbero notizie sostanziali, con il calciatore che non ha preso una decisione. "Da lunedì le cose saranno più chiare per tutti", sottolinea Moretto.

Calciomercato Milan, Moretto precisa su Goretzka

Le possibili difficoltà economiche per chiudere il colpo non riguardano il cartellino, visto che Goretzka è in scadenza di contratto e in uscita dal Bayern Monaco (il contratto scade a giugno 2026). Ma i costi alti sono sullo stipendio e le commissioni: l'offerta del Diavolo è di 5 milioni a stagione per tre anni. Una cifra importante considerando che 5 milioni è il tetto massimo degli stipendi dei rossoneri (parlando di fisso e senza considerare i bonus) e visto che Goretzka è un classe 1995 e difficilmente sarà rivendibile nelle prossime stagioni. Sarebbe un colpo diverso per RedBird: non improntato al player trading, ma un giocatore pronto e perfetto per il 3-5-2 di Allegri.