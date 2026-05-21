Calciomercato Milan, l’annuncio di Moretto su Goretzka: “Nessuna decisione”, ma Allegri spinge da settimane
La Champions resta fondamentale—
Molto dipenderà dalla partita di domenica contro il Cagliari: l'accesso ai ricavi della prossima Champions League resta la prima condizione per chiudere colpi importanti a livello economico, come lo sarebbe quello di Leon Goretzka. Servirà una vittoria contro la squadra di Pisacane per avere la certezza automatica. Senza i soldi della Champions League, la dirigenza potrebbe cambiare obiettivo e ci potrebbe essere un altro ridimensionamento sul mercato, con possibili cessioni pesanti, come lo è stata quella di Reijnders la scorsa stagione.
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