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Leao e il Milan, ciclo finito: spuntano United, Barcellona e Fenerbahce per l’addio in estate

Leao e il Milan: ciclo finito. Può partire sul calciomercato: tre ipotesi
Rafael Leao verso l'addio al Milan: il club ha deciso, è in partenza in caso di offerta giusta sul calciomercato. Ecco tutte le ipotesi da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mercato estivo che si avvicina sempre di più con una sicurezza per il Milan: ci saranno cambi importanti, specialmente in attacco, dove i rossoneri sono ancora alla ricerca di una prima punta da 20 gol a stagione. Rafael Leao, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', può partire durante il calciomercato estivo in caso di un’offerta ritenuta congrua. Il suo ciclo al Milan è ritenuto finito. Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce ha chiesto informazioni, mentre l'attaccante riflette con attenzione su tutte le possibilità estive.

Milan, ipotesi per il futuro di Leao

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La speranza di Leao è che si faccia vivo il Manchester United seriamente: al Milan potrebbe offrire Joshua Zirkzee come possibile contropartita tecnica. L'altra speranza del portoghese è il Barcellona, che potrebbe pensare al Leao in caso di mancato riscatto di Rashford, proprio dai Red Devils. La decisione non arriverà prima della fine dei Mondiali 2026, dove Leao è stato convocato dal suo Portogallo e dove cercherà di mettersi in mostra.

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Zirkzee non sarebbe l'ideale

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Ricordiamo i numeri di Zirkzee nella stagione 2023-24 nel Bologna di Thiago Motta, in cui era il faro dell'attacco. Il classe 2001 chiuse la stagione con 37 partite giocate in totale con 12 gol e 7 assist. I numeri in questa stagione di Leao? 9 gol e 3 assist in Serie A, in una stagione in cui sta facendo fatica per il ruolo e per gli infortuni (dati da transfermarkt.it). Guardiamo anche gli xG (gol attesi): Leao in questa stagione in Serie A è fermo a quota 9.88. Zirkzee, nell'ultima stagione con il Bologna, era arrivato a quota 9.01 in campionato (dati Sofascore). Non è la risposta per quello che sta cercando il Milan davanti: Zirkzee ha qualità indiscutibili. Tantissima tecnica, ma gioca spesso lontano dalla porta, quasi da numero '10'. Ai rossoneri serve una prima punta fisica e di peso. Se davvero Leao piace allo United (potrebbe costare 60 milioni di euro), il Milan dovrebbe chiedere Sesko, ideale per i piani futuri dell'attacco del Diavolo.

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