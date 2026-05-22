Leao e il Milan: ciclo finito. Può partire sul calciomercato: tre ipotesi

Zirkzee non sarebbe l'ideale

Ricordiamo i numeri di Zirkzee nella stagione 2023-24 nel Bologna di Thiago Motta, in cui era il faro dell'attacco. Il classe 2001 chiuse la stagione con 37 partite giocate in totale con 12 gol e 7 assist. I numeri in questa stagione di Leao? 9 gol e 3 assist in Serie A, in una stagione in cui sta facendo fatica per il ruolo e per gli infortuni (dati da transfermarkt.it). Guardiamo anche gli xG (gol attesi): Leao in questa stagione in Serie A è fermo a quota 9.88. Zirkzee, nell'ultima stagione con il Bologna, era arrivato a quota 9.01 in campionato (dati Sofascore). Non è la risposta per quello che sta cercando il Milan davanti: Zirkzee ha qualità indiscutibili. Tantissima tecnica, ma gioca spesso lontano dalla porta, quasi da numero '10'. Ai rossoneri serve una prima punta fisica e di peso. Se davvero Leao piace allo United (potrebbe costare 60 milioni di euro), il Milan dovrebbe chiedere Sesko, ideale per i piani futuri dell'attacco del Diavolo.