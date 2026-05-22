Il commento di PM

L'impatto economico della possibile qualificazione in Champions League sposta tantissimo per il Milan: partendo dal contratto di Massimiliano Allegri. Molto probabile che i rossoneri confermino un allenatore che prende 6 milioni di euro fino al 2028. Il tutto poi va a impattare sul mercato: il tecnico toscano vorrà rinforzi di prima fascia per poter competere e tentare di vincere. L'esempio Leon Goretzka è chiaro: il Milan cerca profili importanti, esperti e già pronti per il calcio di Allegri. Il tedesco, infatti, è la mezzala fisica e di inserimento perfetta per il 3-5-2 ed ha tantissima esperienza in campo europeo. Per il Milan sarebbe un investimento pesante visto che offre al classe 1995 un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Servirà sicuramente un difensore esperto e un attaccante impattante: una delle richieste di Allegri per l'attacco potrebbe essere Gonçalo Ramos del PSG. Una prima punta molto forte che sa giocare e fare reparto da sola e che sa anche attaccare la profondità.