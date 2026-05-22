PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Cardinale ha deciso: Allegri al centro del progetto Scudetto, Furlani verso l’addio

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Cardinale ha deciso: Allegri al centro del progetto Scudetto, Furlani verso l’addio

Milan, Cardinale ha deciso: Allegri al centro del progetto Scudetto, Furlani verso l'addio
Rivoluzione Milan: Cardinale a San Siro per il futuro societario. Allegri al centro del progetto, Furlani aria di addio. Le possibili richieste sul mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca solo la partita contro il Cagliari: servono tre punti per conquistare una qualificazione in Champions League cruciale per il futuro del club. Già dalla settimana successiva, ci potrebbe essere un'altra rivoluzione in Casa Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ci dovrebbe essere Gerry Cardinale a San Siro. Il numero uno di RedBird dovrebbe restare a Milano fino a lunedì per capire i possibili cambi in dirigenza: è nell’aria l'arrivo di un nuovo amministratore delegato al posto di Giorgio Furlani che potrebbe anche fare un passo indietro. Il dossier per l'AD sarà seguito da Calvelli, una figura forte che fa già parte del CDA rossonero. Nella testa di Gerry Cardinale c'è l'idea di ripartire da Massimiliano Allegri in panchina anche per la prossima stagione.

Milan, Cardinale non ha dubbi: Allegri al centro del progetto

—  

In caso di vittoria contro il Cagliari (con la Champions League conquistata), per l'allenatore livornese scatterebbe il rinnovo automatico a 6 milioni di euro fino al 2028. Cardinale non ha dubbi e vede Allegri al centro del progetto Milan: l'obiettivo è quello di vincere lo Scudetto entro il 2028. Senza Champions League, potrebbe anche cambiare tutto con il Napoli in agguato. Massimiliano Allegri chiederà a Cardinale un mercato che permetta al Milan di gestire il doppio impegno settimanale: vuole essere più ascoltato e pretende leadership e più qualità.

LEGGI ANCHE

Il commento di PM

—  

L'impatto economico della possibile qualificazione in Champions League sposta tantissimo per il Milan: partendo dal contratto di Massimiliano Allegri. Molto probabile che i rossoneri confermino un allenatore che prende 6 milioni di euro fino al 2028. Il tutto poi va a impattare sul mercato: il tecnico toscano vorrà rinforzi di prima fascia per poter competere e tentare di vincere. L'esempio Leon Goretzka è chiaro: il Milan cerca profili importanti, esperti e già pronti per il calcio di Allegri. Il tedesco, infatti, è la mezzala fisica e di inserimento perfetta per il 3-5-2 ed ha tantissima esperienza in campo europeo. Per il Milan sarebbe un investimento pesante visto che offre al classe 1995 un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Servirà sicuramente un difensore esperto e un attaccante impattante: una delle richieste di Allegri per l'attacco potrebbe essere Gonçalo Ramos del PSG. Una prima punta molto forte che sa giocare e fare reparto da sola e che sa anche attaccare la profondità.

 

Leggi anche
Milan, spunta il nome nuovo per l’attacco: costa 30 milioni ed è perfetto per RedBird
Goretzka svela il futuro. Furlani via e Galliani più vicino. Occhio all’offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA