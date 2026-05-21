Goretzka svela il futuro. Furlani via e Galliani più vicino. Occhio all’offerta

Il futuro del Milan potrebbe essere vicino a un bivio: dopo la partita contro il Cagliari ci potrebbero essere delle decisioni importanti da parte di Gerry Cardinale per quanto riguarda sia la società, sia la panchina del Milan . Decisioni che, inevitabilmente, influenzeranno anche il mercato estivo dei rossoneri. La nostra redazione ha fatto il punto completo sulla situazione riguardo le tante notizie uscite nella giornata di oggi.

Mercato Milan, il punto del nostro Stefano Bressi

Sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha parlato proprio di tre sviluppi chiave per il futuro rossonero: il centrocampista Leon Goretzka è sempre più vicino al trasferimento al Milan. Ecco cosa manca. Presentata un'offerta per un ex difensore rossonero: scopri chi è e tutti i dettagli. Mentre l'ad Giorgio Furlani è prossimo all'addio al Milan, con tanti ripercussioni possibili per il futuro del club. Queste manovre, potrebbero cambiare le prospettive del mercato del Diavolo in vista dell'estate. Per ulteriori dettagli e per guardare il video integrale, cliccale qui sotto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un like, fare hype e condividere il video.