Calciomercato Milan, spunta Schjelderup per l'attacco: ecco il prezzo

Focus Pianeta Milan: profilo perfetto per RedBird

Schjelderup sarebbe un colpo perfetto per RedBird a prescindere da chi controllerà e deciderà le strategie del mercato del Milan: si tratta di un profilo giovane con un prezzo ancora fattibile per le casse del Diavolo. Incarna perfettamente il "Moneyball" rossonero. Ampi margini di miglioramento e potenziale di rivendita altissimo tra alcune stagioni. A livello tattico, il norvegese potrebbe essere un'arma molto interessante: può giocare sia come esterno d'attacco di sinistra, sia come seconda o prima punta. Il norvegese ha come ruolo preferito quello dell'esterno invertito, visto che ama partire da sinistra per tornare al centro sul suo piede forte. Sa condurre molto bene il pallone e ha ottime capacità di inserimento centrale. Il Milan continua a monitorare i profili giovani e interessanti come quello di Schjelderup. Se dovesse restare Allegri, serviranno sì questi profili, ma sarà fondamentale mixarli con giocatori pronti, esperti e che possano avere un impatto immediato. Per il Milan potrebbe essere una soluzione futura nel caso in cui Leão dovesse davvero essere ceduto.