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Milan, spunta il nome nuovo per l’attacco: costa 30 milioni ed è perfetto per RedBird

Calciomercato Milan, spunta Schjelderup per l'attacco: ecco il prezzo
Il Milan punta il talento del Benfica per l'estate: il giocatore norvegese costa 30 milioni ed è nel mirino anche del Barcellona. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca una sola partita alla fine della stagione, ma il Milan pensa già al futuro con i possibili colpi in vista della sessione estiva di mercato. Per l'attacco, i rossoneri pensano a un profilo molto interessante: Andreas Schjelderup, talento norvegese di proprietà del Benfica. Come riportato da 'Tuttomercatoweb', si potrebbe però trattare di una trattativa in salita, visto che la richiesta potrebbe essere molto alta, circa 30 milioni di euro. Inoltre bisogna valutare chi sarà a gestire il mercato del Milan: al momento non ci sono certezze e molto si potrebbe capire dopo Milan-Cagliari (decisiva per la qualificazione in Champions League).

Calciomercato Milan, i numeri di Schjelderup

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Attaccante classe 2004, sta giocando una grande stagione con la maglia del Benfica: Schjelderup ha giocato 28 partite (di cui 20 da titolare) in campionato, segnando 7 gol e servendo 5 assist. xg (gol attesi) a quota 6.35, tutto questo in 1733 minuti in campo. Esaminiamo anche i numeri in Champions League: 5 gare da titolare giocando 421 minuti totali e 2 gol (dati da Sofascore). Occhio poi anche alla concorrenza, visto che c'è anche il Barcellona interessato al norvegese.

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Schjelderup sarebbe un colpo perfetto per RedBird a prescindere da chi controllerà e deciderà le strategie del mercato del Milan: si tratta di un profilo giovane con un prezzo ancora fattibile per le casse del Diavolo. Incarna perfettamente il "Moneyball" rossonero. Ampi margini di miglioramento e potenziale di rivendita altissimo tra alcune stagioni. A livello tattico, il norvegese potrebbe essere un'arma molto interessante: può giocare sia come esterno d'attacco di sinistra, sia come seconda o prima punta. Il norvegese ha come ruolo preferito quello dell'esterno invertito, visto che ama partire da sinistra per tornare al centro sul suo piede forte. Sa condurre molto bene il pallone e ha ottime capacità di inserimento centrale. Il Milan continua a monitorare i profili giovani e interessanti come quello di Schjelderup. Se dovesse restare Allegri, serviranno sì questi profili, ma sarà fondamentale mixarli con giocatori pronti, esperti e che possano avere un impatto immediato. Per il Milan potrebbe essere una soluzione futura nel caso in cui Leão dovesse davvero essere ceduto.

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