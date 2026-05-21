Pellegatti: “Furlani è fuori”, possibile data per l’annuncio: ecco i dettagli

L'analisi di Pianeta Milan: una mossa decisa per il futuro

Il futuro del Milan si costruirà dal post Milan-Cagliari in poi e con la continuità potrebbe essere più sereno. Trattenere Massimiliano Allegri in panchina permetterebbe di non ripartire di nuovo da capo, come accaduto nelle ultime due stagioni. Questo avendo già le basi per un buon 3-5-2. Una rivoluzione totale a livello di guida tecnica e societaria arriverebbe in ritardo: senza almeno una figura già presente il Milan inizierebbe il mercato senza averlo mai programmato. Con i ricavi della Champions League garantiti, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere colpi di calciomercato importanti, come ad esempio il colpo a zero Leon Goretzka.