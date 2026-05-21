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Pellegatti: “Furlani è fuori”, possibile data per l’annuncio: ecco i dettagli

Pellegatti: 'Furlani è fuori', possibile data per l'annuncio: ecco i dettagli
Clamorosa rivelazione di Carlo Pellegatti sul futuro societario del Milan: Giorgio Furlani è fuori. Tutti i risvolti e il possibile annuncio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domenica sera contro il Cagliari si decide il prossimo futuro del Milan: i rossoneri potrebbero cambiare molto, con la possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League che può spostare molto. Giocare la massima competizione europea vale circa 100 milioni di euro, come detto da Massimiliano Allegri. Per l'allenatore livornese ci sarebbe il rinnovo garantito da 6 milioni di euro fino al 2028. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Ecco le sue parole da 'YouTube'.

Pellegatti: "Furlani è fuori"

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"Furlani è fuori, sarebbe una clamorosissima sorpresa se non ci fosse presto l'annuncio, ci sono più di alcune voci. Si può dire che è verso l'addio: Furlani paga le ultime tre stagioni a livello di risultati. Non sarà più l'AD del Milan. E chi verrà? Calvelli ha una lista di potenziali per l'amministratore delegato del Diavolo: stranieri e non solo. Uscito il nome di Carnevali che personalmente sarebbe la mia scelta preferita. Con Allegri e Galliani tutti remerebbero verso lo stesso porto, ovvero la felicità del Milan e dei tifosi. Forse già dopo Milan-Cagliari ci potrebbe essere l'annuncio dell'addio di Furlani".

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Il futuro del Milan si costruirà dal post Milan-Cagliari in poi e con la continuità potrebbe essere più sereno. Trattenere Massimiliano Allegri in panchina permetterebbe di non ripartire di nuovo da capo, come accaduto nelle ultime due stagioni. Questo avendo già le basi per un buon 3-5-2. Una rivoluzione totale a livello di guida tecnica e societaria arriverebbe in ritardo: senza almeno una figura già presente il Milan inizierebbe il mercato senza averlo mai programmato. Con i ricavi della Champions League garantiti, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere colpi di calciomercato importanti, come ad esempio il colpo a zero Leon Goretzka.

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