"Penso che possa essere tentato dal Milan o dalla Juventus. Forse il Milan è l’opzione più interessante: è una squadra da ricostruire e Allegri non è molto ben visto all’interno dell’ambiente. Lo scorso anno è rimasto perché non voleva lasciare la panchina ad Allegri. Quest’anno il discorso sarebbe diverso, perché potrebbe subentrare proprio al posto di Allegri".
Le rivelazioni del giornalista aprono a uno scenario al momento difficile: questo perché su Antonio Conte ci potrebbe già essere il pressing della Nazionale, sia per i possibili costi per il Milan.
L'analisi di Pianeta Milan: grande ostacolo economico—
L'indiscrezione lanciata da Pistocchi potrebbe accendere i tifosi del Milan che volevano fortemente Antonio Conte dopo l'addio di Stefano Pioli. Ai tempi il Diavolo decise di puntare su Paulo Fonscea. Come detto, questa operazione potrebbe essere molto complessa a livello economico per le casse rossonere: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, per Massimiliano Allegri scatterebbe il rinnovo automatico del contratto fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. Una cifra alta che renderebbe un eventuale esonero molto difficile. Un eventuale arrivo di Antonio Conte costringerebbe la dirigenza del Milan a una nuova rivoluzione sul mercato estivo con tanti investimenti pesanti per colpi importanti.
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