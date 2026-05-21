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CALCIOMERCATO MILAN

Goretzka, Thiago Silva e il ribaltone Furlani: tutte le novità sul nuovo mercato del Milan

PianetaMilan Top News: dai contatti continui per Leon Goretzka al clamoroso ritorno di Thiago Silva, fino all'addio di Giorgio Furlani. Il punto sulle voci odierne
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Goretzka, Thiago Silva e il ribaltone Furlani: tutte le novità sul nuovo mercato del Milan

Milan, le notizie principali della serata: mercato bollente

Le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale sembra orientata a una possibile ristrutturazione: non si valuta solo la posizione di Massimiliano Allegri per il futuro, ma si pensa anche a movimenti societari importanti. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Leon Goretzka: contatti continui, ma colpo per il Milan ancora non del tutto chiuso.

  • Thiago Silva: clamorosa novità sul futuro del difensore brasiliano.

  • Giorgio Furlani: il giornalista sicuro sul futuro dell'AD rossonero.

  • Rayan: retroscena sul talento brasiliano.

    • Clicca sulle schede successive per leggere l'analisi dettagliata, i dati economici e i retroscena di mercato su ciascun protagonista.

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