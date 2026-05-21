CALCIOMERCATO MILAN
Goretzka, Thiago Silva e il ribaltone Furlani: tutte le novità sul nuovo mercato del Milan
Le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale sembra orientata a una possibile ristrutturazione: non si valuta solo la posizione di Massimiliano Allegri per il futuro, ma si pensa anche a movimenti societari importanti. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento.
La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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