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Rayan colpo sfumato del Milan per 12 milioni: il retroscena sul gioiello che oggi ne vale 40

Rayan colpo sfumato del Milan per 12 milioni: il retroscena sul gioiello che oggi ne vale 40
Il giornalista Marco Guidi svela il clamoroso retroscena su Rayan Vitor: fu proposto al Milan per soli 12 milioni, oggi brilla nel Bournemouth e ne vale 40
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rayan Vitor ha vissuto una grande stagione in Premier League: 5 gol e 2 assist in 14 presenze con il Bournemouth dei miracoli di Iraola, allenatore in grande ascesa nel panorama europeo. Le trame del calciomercato spesso sono fatte di rimpianti, di scelte e di retroscena e anche il Milan non è esente da tutte queste cose. Non è la prima volta che si parla dei rossoneri interessati ai giovani talenti mondiali, come lo era e lo è proprio Rayan. Ecco svelato un retroscena davvero molto interessante.

Il retroscena di Marco Guidi: Rayan era stato proposto anche al Milan

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Questa la rivelazione del giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Marco Guidi sul suo profilo X: "A inizio 2025 un italiano aveva il mandato di vendere Rayan in Serie A a 12 milioni di euro. Fu proposto soprattutto al Milan, senza risultato".

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L'esterno offensivo brasiliano classe 2006, considerato già da tempo un grandissimo talento, sarebbe potuto sbarcare a Milanello per un prezzo molto basso, considerando i costi delle operazione di calciomercato attuali. A livello di prezzo e di età, sarebbe stata un'operazione in perfetta linea con quanto professa RedBird, ma non se n'è fatto nulla.

L'analisi di Pianeta Milan: un rimpianto per i rossoneri

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Il Bournemouth ha pagato Rayan circa 28,5 milioni di euro di bonus e oggi la sua valutazione è già schizzata a quota 40 milioni di euro (dati da Transfermarkt). Vista così e considerando quanto detto da Guidi (ovvero prezzo a 12 milioni di euro nel 2025), può essere visto come un grosso rimpianto per il Milan. Rayan può giocare sia come esterno offensivo che come prima punta in un attacco a tre ed è qui che sorge il problema: nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri poteva giocare solo come seconda punta nei due davanti, ruolo al momento già coperto da Pulisic, Nkunku e Leao. Al Milan serve una prima punta di peso. Certo, se consideriamo la politica di RedBird, Rayan è un colpo di mercato mancato: in pochi mesi in Premier League ha già aumentato sensibilmente il valore ed ha ancora i suoi anni migliori davanti a sé.

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