L'esterno offensivo brasiliano classe 2006, considerato già da tempo un grandissimo talento, sarebbe potuto sbarcare a Milanello per un prezzo molto basso, considerando i costi delle operazione di calciomercato attuali. A livello di prezzo e di età, sarebbe stata un'operazione in perfetta linea con quanto professa RedBird, ma non se n'è fatto nulla.
L'analisi di Pianeta Milan: un rimpianto per i rossoneri—
Il Bournemouth ha pagato Rayan circa 28,5 milioni di euro di bonus e oggi la sua valutazione è già schizzata a quota 40 milioni di euro (dati da Transfermarkt). Vista così e considerando quanto detto da Guidi (ovvero prezzo a 12 milioni di euro nel 2025), può essere visto come un grosso rimpianto per il Milan. Rayan può giocare sia come esterno offensivo che come prima punta in un attacco a tre ed è qui che sorge il problema: nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri poteva giocare solo come seconda punta nei due davanti, ruolo al momento già coperto da Pulisic, Nkunku e Leao. Al Milan serve una prima punta di peso. Certo, se consideriamo la politica di RedBird, Rayan è un colpo di mercato mancato: in pochi mesi in Premier League ha già aumentato sensibilmente il valore ed ha ancora i suoi anni migliori davanti a sé.
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