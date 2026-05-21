Rayan Vitor ha vissuto una grande stagione in Premier League: 5 gol e 2 assist in 14 presenze con il Bournemouth dei miracoli di Iraola, allenatore in grande ascesa nel panorama europeo. Le trame del calciomercato spesso sono fatte di rimpianti, di scelte e di retroscena e anche il Milan non è esente da tutte queste cose. Non è la prima volta che si parla dei rossoneri interessati ai giovani talenti mondiali, come lo era e lo è proprio Rayan. Ecco svelato un retroscena davvero molto interessante.