Analisi PM: il possibile impatto del brasiliano

Il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan non sarebbe solamente un'operazione nostalgia per i rossoneri, ma una mossa con un senso molto chiaro. Il brasiliano ha esperienza da vendere (105 presenze in Champions League) e nonostante sia un classe 1984, ha dimostrato di essere ancora integro a livello fisico. Con il Porto ha giocato 8 partite in campionato da gennaio, 6 volte da titolare (fonte dati Transfermarkt). Un profilo come Thiago Silva può fare da chioccia ai difensori presenti già al Milan e potrebbe essere un'alternativa a Gabbia fatta e finita per il 3-5-2 di Allegri. L''ingaggio a parametro zero permetterebbe a RedBird di aggiungere un difensore esperto, senza toccare il budget del mercato estivo del Milan. Con i rossoneri, Thiago Silva ha collezionato in carriera 119 presenze.