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Clamoroso dal Brasile, ESPN lancia la bomba: “Thiago Silva ha un’offerta del Milan”

Clamoroso dal Brasile, ESPN lancia la bomba: 'Thiago Silva ha un'offerta del Milan'
ESPN Brasile lancia l'indiscrezione di mercato: il Milan offre un contratto annuale a Thiago Silva. I dati sulle sue condizioni e l'impatto sul 3-5-2 di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il calciomercato del Milan resta molto caldo: in estate non serviranno solamente giovani di prospettiva, ma anche innesti d'esperienza importanti. La dirigenza rossonera continua a sondare tutte le possibilità in vista dell'estate, anche per quanto riguarda il mercato dei parametri zero. Non solo il possibile colpo Goretzka, per il Milan spunta una suggestione incredibile per un possibile ritorno che sarebbe molto romantico. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, offerta per Thiago Silva: i dettagli

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Secondo quanto riportato da 'ESPN Brasile', Thiago Silva avrebbe ricevuto un'offerta dal Milan per firmare un contratto di un anno (fino a giugno 2027 ) per concludere la sua carriera con i rossoneri. Dopo sei mesi con il Porto, il brasiliano è svincolato e starebbe valutando tutte le sue opzioni: prolungare la carriera o ritirarsi. Secondo ESPN, se dovesse continuare a giocare, il Milan sarebbe l'opzione più probabile.

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Il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan non sarebbe solamente un'operazione nostalgia per i rossoneri, ma una mossa con un senso molto chiaro. Il brasiliano ha esperienza da vendere (105 presenze in Champions League) e nonostante sia un classe 1984, ha dimostrato di essere ancora integro a livello fisico. Con il Porto ha giocato 8 partite in campionato da gennaio, 6 volte da titolare (fonte dati Transfermarkt). Un profilo come Thiago Silva può fare da chioccia ai difensori presenti già al Milan e potrebbe essere un'alternativa a Gabbia fatta e finita per il 3-5-2 di Allegri. L''ingaggio a parametro zero permetterebbe a RedBird di aggiungere un difensore esperto, senza toccare il budget del mercato estivo del Milan. Con i rossoneri, Thiago Silva ha collezionato in carriera 119 presenze.

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