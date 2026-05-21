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Serie A, parte il valzer delle panchine: l’addio di Conte accende il domino tra Napoli, Milan e Nazionale

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Il punto sul futuro delle panchine di Serie A: il sostituto di Antonio Conte al Napoli, la tentazione Massimiliano Allegri (attualmente al Milan), il nodo della Nazionale Italiana e la panchina della Lazio tutta da decifrare
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 24 maggio si concluderà il campionato di Serie A 2025-2026 e dal giorno seguente si inizierà a programmare, di fatto, la prossima stagione. Sta per partire un frenetico valzer delle panchine che sarà inaugurato ufficialmente dall'addio di Antonio Conte al Napoli, dopo due stagioni intense coronate dalla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.

Il futuro di Conte: tra la panchina della Nazionale e l'ombra della Juventus

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La partenza di Conte coinvolgerà vari club e, forse, anche la Nazionale Italiana. Il tecnico salentino, infatti, è insieme a Massimiliano Allegri (Milan) e Roberto Mancini (Al-Sadd) uno dei principali candidati a diventare il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia.

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Al momento potrebbe spuntarla il Mancio, uno scenario che lascerebbe Conte libero di concretizzare un clamoroso ritorno alla Juventus, nel caso in cui la posizione di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera dovesse incredibilmente saltare.

Napoli, l'erede di Conte: De Laurentiis tra Sarri e la tentazione Allegri

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Il Napoli, per rimpiazzare Conte, ha pensato in prima battuta al grande ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, però, è corteggiato con forte insistenza dall'Atalanta, club pronto a liberarsi di Raffaele Palladino e ad accogliere Cristiano Giuntoli quale nuovo direttore sportivo al posto di Tony D'Amico.

Se Sarri accetterà il Napoli, la casella sarà riempita; in caso contrario, il Presidente Aurelio De Laurentiis forzerà la mano proprio per Massimiliano Allegri. L'attuale allenatore rossonero, tuttavia, intende dare assoluta priorità al progetto con il Milan, in attesa di capire se centrerà la qualificazione in Champions League e se la dirigenza punterà ancora su di lui. La terza scelta del Napoli rimane Vincenzo Italiano, che potrebbe lasciare il Bologna a Fabio Grosso (oggi al Sassuolo).

Chi resta e chi si muove: la situazione di Inter, Roma, Como e Lazio

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Il mercato degli allenatori si preannuncia caldissimo, ma alcune certezze granitiche rimangono. Nel valzer delle panchine non rientreranno sicuramente:

  • Cristian Chivu (Inter) – Confermato

  • Gian Piero Gasperini (Roma) – Confermato

  • Cesc Fàbregas (Como) – Confermato

    • Massima attenzione, invece, alla panchina della Lazio. Qualora Claudio Lotito dovesse perdere Sarri, i nomi caldi per i biancocelesti sono quelli di Raffaele Palladino, Thiago Motta e Gennaro Gattuso. La giostra è appena iniziata e nel corso del mese di giugno potremmo vederne davvero delle belle.

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