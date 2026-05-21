Domenica 24 maggio si concluderà il campionato di Serie A 2025-2026 e dal giorno seguente si inizierà a programmare, di fatto, la prossima stagione. Sta per partire un frenetico valzer delle panchine che sarà inaugurato ufficialmente dall'addio di Antonio Conte al Napoli, dopo due stagioni intense coronate dalla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.