Carnevali uno dei candidati

Chi potrebbe prendere il suo posto? Non Massimo Calvelli, ex CEO dell’ATP, che è interessato al progetto NBA Europe. Sarà però il prossimo braccio destro di RedBird a scegliere il prossimo amministratore delegato del Milan: un nome che piace è Giovanni Carnevali, ad e plenipotenziario del Sassuolo. C'è stato già un incontro mercoledì in occasione del premio European Golden Boy. Presente anche Adriano Galliani, anche se non si è parlato di futuro. Massimiliano Allegri vuole chiarezza: per restare, chiede garanzie tecniche sul mercato ma anche una linea di comando più funzionale e ha già detto a Cardinale che non vuole continuare così, piuttosto se ne va, con il Napoli pronto all'assalto. Con Furlani ci sono stati parecchi scontri di vedute sul mercato: a gennaio Allegri voleva un difensore, mentre Furlani voleva chiudere Mateta.