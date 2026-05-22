Profilo ideale per RedBird: la nostra analisi—
L'ingresso di un dirigente come Carnevali sarebbe in pieno stile RedBird: con il Sassuolo ha creato tante plusvalenze in questi anni. Cessioni importanti come quelle di Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Manuel Locatelli (per fare solo alcuni esempi). Il tutto lavorando nella sostenibilità del club e cercando di valorizzare al massimo i profili giovani: quello che ha sempre voluto RedBird in queste stagioni. Il fondo proprietario del Milan ha puntato sulla crescita dei talenti presi a poco per poi essere rivenduti a cifre nettamente superiori, il classico 'player trading'. Questo dovrà essere sostenuto da colpi alla Rabiot: servono anche calciatori già pronti per vincere, soprattutto con Allegri in panchina.
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