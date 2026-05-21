Allenatori e non solo: "L'anno in cui ho reso di più è quello prima dello Scudetto. Devo tanto a Inzaghi che mi ha fatto esordire. Mihajlovic non mi ha mandato in prestito".
Leao, Tonali e il Milan di oggi—
Leao ha raggiunto già il suo massimo? Calabria risponde: "Per me no, ma io lo dicevo anche ai tempi quando ci giocavo ancora insieme. Per me è un giocatore top mondiale, ai livelli di Vinicius, Mbappé. Rafa ha bisogno di un ambiente a lui favorevole. Potenzialmente è ancora nel suo Prime, tocca solo a lui. Credo che anche lui debba capire che comunque gli anni passano. Tocca solo a lui ovviamente in un contesto dove può rendere quello che può rendere, molto diverso da quello attuale. Sono tutti contenti di Allegri".
Passaggio anche su Tonali: "Tonali non mi sorprende che vada o possa andare in una squadra del blasone del Manchester United. Penso che a ritroso abbia fatto la scelta giusta. È stato fatto questo sacrificio da parte della società. Tonali è un giocatore che merita una grande squadra, merita una squadra che possa giocarsi tutte le coppe nel mondo. È un giocatore di livello superiore. Ci sono le categorie e lui è di una categoria più alta".
Spazio anche sulla stagione attuale del Milan: "Ci sono delle difficoltà che secondo me bisogna risolvere. Bisognerebbe guardarsi allo specchio per migliorare e mettere una gerarchia. Essere magari onesti coi tifosi sulla direzione che si vuol prendere. Io credo che una squadra come il Milan quando sei a gennaio a giocarti lo Scudetto se c’è da fare uno sforzo lo debba fare. Parlo da tifoso sinceramente. I tifosi meritano. Secondo me poteva dare filo da torcere".
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