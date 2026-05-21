L'ex terzino del Milan Davide Calabria è stato ospite del format di 'Sky Sport Unplugged'. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti delle sue parole. Si parte subito con Paolo Maldini : "Maldini è stato un idolo. Hai tanto rispetto per lui, lo conoscevo già perché giocavo con il figlio. Sempre stata una figura affascinante. Con lui sarei ancora al Milan? Per me sì, nella mia testa sì. Io vorrei sempre Maldini al mio fianco: è un esempio per tutti e non solo il migliore difensore di tutti i tempi. Manca al calcio, stiamo parlando dell'Olimpo. Mi ha consigliato di godermi la fascia da capitano del Milan".

L'addio al Milan e non solo: parla Calabria

L'addio al Milan nel gennaio 2025 e il passaggio al Bologna, anche dopo la lite con Conceicao durante Milan-Parma: "Se mi manca il Milan? Stiamo parlando della mia casa, mi mancherà sempre. Spero un giorno che Paolo tornerà, prima o poi tornerà. Non era quello che speravo lasciare il Milan in quel modo, non penso fosse giusto. E' stata una stagione complicata, in cui non giocavo molto, è stato un peccato perché avrei voluto salutare meglio San Siro e finire la stagione con il Milan. Salutare tutti è stato un bagno di lacrime, è stato tutto in fretta. La dirigenza ha preso altre decisioni e io ho accettato la situazione".