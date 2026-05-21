Il Milan ha vinto i derby contro l'Inter sul campo in questa stagione, ma sono stati i nerazzurri a festeggiare in Italia con uno Scudetto e la Coppa Italia. La rivalità tra Milan e Inter continua ad accendersi anche lontano dal rettangolo di gioco, con frecciate e contro frecciate tra Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta , che si sono lanciati stangate negli ultimi giorni. Ecco l'ultimo episodio andato in scena oggi.

Marotta attacca il Milan: "Siamo l'unica squadra di Milano con due stelle"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica. Il presidente nerazzurro ha lanciato una frecciata importante al Milan (ecco l'estratto dal sito Fcinter1908): "Siamo la squadra della città, l'unica squadra che ha due stelle nella città di Milano e questo è un motivo di orgoglio. Sempre forza Inter". Parole che ripercorrono quelle pronunciate pochi giorni fa rispondendo a Gerry Cardinale (qui l'estratto): "Auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Credo che sia un palmares che non si può dimenticare".