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Marotta frecciata al Milan: “Inter unica squadra che ha due stelle nella città di Milano”

Marotta frecciata al Milan: 'Inter unica squadra che ha due stelle nella città di Milano'
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica mandando l'ennesima frecciata al Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto i derby contro l'Inter sul campo in questa stagione, ma sono stati i nerazzurri a festeggiare in Italia con uno Scudetto e la Coppa Italia. La rivalità tra Milan e Inter continua ad accendersi anche lontano dal rettangolo di gioco, con frecciate e contro frecciate tra Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta, che si sono lanciati stangate negli ultimi giorni. Ecco l'ultimo episodio andato in scena oggi.

Marotta attacca il Milan: "Siamo l'unica squadra di Milano con due stelle"

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Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica. Il presidente nerazzurro ha lanciato una frecciata importante al Milan (ecco l'estratto dal sito Fcinter1908): "Siamo la squadra della città, l'unica squadra che ha due stelle nella città di Milano e questo è un motivo di orgoglio. Sempre forza Inter". Parole che ripercorrono quelle pronunciate pochi giorni fa rispondendo a Gerry Cardinale (qui l'estratto): "Auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Credo che sia un palmares che non si può dimenticare".

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La provocazione di Marotta colpisce un nervo scoperto dei tifosi del Milan, ma fa parte anche di una precisa strategia comunicativa: parlare dei successi dell'Inter che sono mancati in questi anni al Milan, porta inevitabilmente pressioni sulla dirigenza rossonera, che deve tornare a vincere per chiudere il gap. Il Milan non deve rispondere con ulteriori parole, ma ora servono i fatti: le mosse del mercato estivo e i possibili cambi nell'organigramma faranno capire la volontà di Gerry Cardinale e se vorrà davvero vincere.

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