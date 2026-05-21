L'analisi di Pianeta Milan: Cardinale risponda con i fatti—
La provocazione di Marotta colpisce un nervo scoperto dei tifosi del Milan, ma fa parte anche di una precisa strategia comunicativa: parlare dei successi dell'Inter che sono mancati in questi anni al Milan, porta inevitabilmente pressioni sulla dirigenza rossonera, che deve tornare a vincere per chiudere il gap. Il Milan non deve rispondere con ulteriori parole, ma ora servono i fatti: le mosse del mercato estivo e i possibili cambi nell'organigramma faranno capire la volontà di Gerry Cardinale e se vorrà davvero vincere.
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