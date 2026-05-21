L'unico acuto stagionale risale infatti al 23 settembre 2025: a 'San Siro', nel 3-0 del Diavolo al Lecce in Coppa Italia, arrivò la sua rete in spaccata sotto misura sul cross dalla sinistra di Davide Bartesaghi.

Il digiuno in campionato e le cifre del calciomercato — In Serie A i numeri sono impietosi: Giménez ha giocato 851 minuti diluiti in 15 partite senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Statistiche pesanti che porteranno il Milan, verosimilmente, a valutarne la cessione a fine stagione. Pagato 30,2 milioni di euro (più 3 di bonus) incassati dal Feyenoord nel febbraio 2025, il messicano potrebbe partire per una cifra molto simile in estate.

Chi è vicino al ragazzo, però, si schiera apertamente in sua difesa. C'è la forte convinzione che l'annata sia stata totalmente rovinata dall'infortunio e che il vero Giménez – complice anche un Milan non sempre irresistibile nella produzione del gioco offensivo – non sia affatto questo.

Rompe il silenzio papà Christian: "Santi è tranquillo, non cura le critiche" — A fare chiarezza sul momento della punta è intervenuto direttamente il padre del calciatore, Christian Giménez, ai microfoni di 'Claro Sports' su W Radio:

"Santi si sente benissimo fisicamente, l'infortunio non gli dà più fastidio. Sta migliorando costantemente, accumulando minuti di gioco e ha già disputato due partite da titolare. Il momento del Milan? La squadra non sta attraversando uno dei periodi migliori, ma continua a lottare per posizioni importanti e questo può aiutare Santiago".

Giménez senior ha poi voluto sottolineare le differenze caratteriali all'interno della famiglia, spiegando come il figlio stia gestendo le pesanti pressioni della piazza milanista:

"Io e lui siamo molto diversi. Se mi infortunassi io, vorrei tornare in campo il secondo giorno. Lui è molto più paziente invece. Le critiche? Spesso noi che gli stiamo vicino sentiamo certe cose o le vediamo sui social, ma a lui non importa minimamente. È molto tranquillo e questo ci rassicura molto".

In chiusura, un pensiero è andato anche ai prossimi Mondiali con il Messico, ai quali con ogni probabilità l'attaccante rossonero prenderà parte nonostante il periodo complicato in Italia:

"Far parte della nazionale è la cosa migliore che possa capitarti. Aspettiamo tutti con ansia la sua convocazione ufficiale".