L'ex terzino di Milan e Juventus Gianluca Zambrotta fa il punto sulla corsa Champions: le sue parole ai microfoni di 'Tutti Convocati'
Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, la corsa Champions non è ancora decisa e negli ultimi novanta minuti può succedere di tutto. Se l'Inter e il Napoli sono già aritmeticamente qualificate, Milan, Roma, Juventus e Como si giocheranno tutto nell'ultimo turno. In questo momento, i rossoneri sono terzi in classifica con 70 punti, a pari merito con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Juventus e Como inseguono a quota 68. Con una vittoria contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe certo di tornare nella massima competizione europea. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri dipenderebbe dai risultati delle altre.
Milan, le parole di Zambrotta sulla lotta Champions
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Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Gianluca Zambrotta ha detto la sua sulla lotta Champions. L'ex terzino si è focalizzato in particolare sulle chance delle due squadre in cui ha giocato: Milan e Juventus. Secondo il campione del mondo, i rossoneri hanno più possibilità di mantenere il quarto posto rispetto alla squadra di Spalletti, come dimostrano anche i due punti di distacco tra le due squadre. I bianconeri, infatti, non sarebbero sicuri di qualificarsi con una vittoria: serve un passo falso di almeno una tra Milan e Roma. Di seguito, le dichiarazioni di Zambrotta.