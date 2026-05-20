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Corsa Champions, Zambrotta: “La Juventus è messa peggio del Milan. La vedo dura per i bianconeri”

Gianluca Zambrotta, ex Milan
L'ex terzino di Milan e Juventus Gianluca Zambrotta fa il punto sulla corsa Champions: le sue parole ai microfoni di 'Tutti Convocati'
Redazione PM

Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, la corsa Champions non è ancora decisa e negli ultimi novanta minuti può succedere di tutto. Se l'Inter e il Napoli sono già aritmeticamente qualificate, Milan, Roma, Juventus e Como si giocheranno tutto nell'ultimo turno. In questo momento, i rossoneri sono terzi in classifica con 70 punti, a pari merito con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Juventus e Como inseguono a quota 68. Con una vittoria contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe certo di tornare nella massima competizione europea. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri dipenderebbe dai risultati delle altre.

Milan, le parole di Zambrotta sulla lotta Champions

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Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Gianluca Zambrotta ha detto la sua sulla lotta Champions. L'ex terzino si è focalizzato in particolare sulle chance delle due squadre in cui ha giocato: Milan e Juventus. Secondo il campione del mondo, i rossoneri hanno più possibilità di mantenere il quarto posto rispetto alla squadra di Spalletti, come dimostrano anche i due punti di distacco tra le due squadre. I bianconeri, infatti, non sarebbero sicuri di qualificarsi con una vittoria: serve un passo falso di almeno una tra Milan e Roma. Di seguito, le dichiarazioni di Zambrotta.

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"Secondo me la Juventus si trova in una situazione peggiore rispetto al Milan. Ormai i bianconeri sono tagliati fuori dalla corsa Champions, avendo compromesso una parte decisiva della stagione con i punti persi di recente contro Fiorentina e Verona. La vedo dura per loro, specialmente considerando la ripresa dei rossoneri e, soprattutto, della Roma di Gasperini".

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