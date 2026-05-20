Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, la corsa Champions non è ancora decisa e negli ultimi novanta minuti può succedere di tutto. Se l'Inter e il Napoli sono già aritmeticamente qualificate, Milan, Roma, Juventus e Como si giocheranno tutto nell'ultimo turno. In questo momento, i rossoneri sono terzi in classifica con 70 punti, a pari merito con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Juventus e Como inseguono a quota 68. Con una vittoria contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe certo di tornare nella massima competizione europea. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri dipenderebbe dai risultati delle altre.