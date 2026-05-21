In questi giorni si è parlato tantissimo del possibile ruolo futuro di Ibrahimovic nel Milan: secondo alcune indiscrezioni, lo svedese vorrebbe più potere decisionale a partire dalla prossima stagione e il rapporto con Allegri non sarebbe dei migliori. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato proprio del ruolo dello svedese al Milan. Ecco le sue parole a 'Sportitalia'.