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Letizia duro su Ibrahimovic: “Non dà affidabilità, il Milan è una cosa seria e merita l’esclusiva”

Letizia duro su Ibrahimovic: 'Non dà affidabilità, il Milan è una cosa seria e merita l'esclusiva'
Il giornalista Francesco Letizia ha parlato del possibile ruolo futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic attaccando duramente lo svedese. Ecco le sue parole da 'Sportitalia'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In questi giorni si è parlato tantissimo del possibile ruolo futuro di Ibrahimovic nel Milan: secondo alcune indiscrezioni, lo svedese vorrebbe più potere decisionale a partire dalla prossima stagione e il rapporto con Allegri non sarebbe dei migliori. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato proprio del ruolo dello svedese al Milan. Ecco le sue parole a 'Sportitalia'.

Milan, Letizia duro con Ibrahimovic

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"Ibrahimovic non dà affidabilità. Un giorno batte i pugni sul tavolo volendo diventare il punto di riferimento sul Milan, il giorno dopo parte per andare a cacciare per un mese in Svezia. Un giorno dice che vuole decidere lui allenatore e giocatori, un giorno va a fare il commentatore per due mesi dall'altra parte del mondo per i Mondiali 2026. Se Ibrahimovic vuole fare il riferimento del Milan ne ha il diritto essendo socio di Cardinale e di RedBird, ma il Milan è una cosa seria, merita l'esclusiva. Quando si farà la squadra in estate, Ibra starà in America per i Mondiali. Come può uno che non garantisce la presenza diventare un punto di riferimento credibile?".

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La critica di Letizia a Ibrahimovic riporta all'attenzione il problema societario e anche la stabilità dentro il Milan: in estate i rossoneri non hanno bisogno di altri 'drammi', ma serve seguire tutti un'unica via. Gerry Cardinale dovrà prendere decisioni importanti, ma servirà chiarezza e unità di intenti per scrivere il futuro del Milan nel modo migliore possibile. La questione Ibrahimovic resta intricata: gestire la programmazione sportiva e il possibile mercato a distanza potrebbe essere un limite insormontabile. Per evitare spaccature in società (che poi vanno a influire anche sul campo), RedBird dovrà definire in modo definitivo i ruoli operativi di tutti, a partire dalla società fino ad arrivare al campo.

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