L'analisi di Pianeta Milan: servono scelte chiare e decise—
La critica di Letizia a Ibrahimovic riporta all'attenzione il problema societario e anche la stabilità dentro il Milan: in estate i rossoneri non hanno bisogno di altri 'drammi', ma serve seguire tutti un'unica via. Gerry Cardinale dovrà prendere decisioni importanti, ma servirà chiarezza e unità di intenti per scrivere il futuro del Milan nel modo migliore possibile. La questione Ibrahimovic resta intricata: gestire la programmazione sportiva e il possibile mercato a distanza potrebbe essere un limite insormontabile. Per evitare spaccature in società (che poi vanno a influire anche sul campo), RedBird dovrà definire in modo definitivo i ruoli operativi di tutti, a partire dalla società fino ad arrivare al campo.
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