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Milan, tra addii e arrivi: Moncada può salutare. Attacco, dalla Spagna spunta lui!
PianetaMilan Top News: dal futuro di Moncada, fino al nuovo nome in attacco, ecco le migliori notizie di oggi
Settimane molto bollenti per il Milan. Oltre alla partita di domani contro il Cagliari, in Casa Milan si prospettano dei forti cambiamenti, a partire dal possibile addio di Moncada e Furlani, all'ingresso di un nuovo socio. Ma non è tutto, si è parlato anche di mercato, con un nuovo nome per l'attacco rossonero direttamente dalla Spagna e , per finire, vi sveliamo un retroscena legato a Mike Maignan.
La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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