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Milan, tra addii e arrivi: Moncada può salutare. Attacco, dalla Spagna spunta lui!

PianetaMilan Top News: dal futuro di Moncada, fino al nuovo nome in attacco, ecco le migliori notizie di oggi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

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Milan, le notizie principali della serata

Settimane molto bollenti per il Milan. Oltre alla partita di domani contro il Cagliari, in Casa Milan si prospettano dei forti cambiamenti, a partire dal possibile addio di Moncada e Furlani, all'ingresso di un nuovo socio. Ma non è tutto, si è parlato anche di mercato, con un nuovo nome per l'attacco rossonero direttamente dalla Spagna e , per finire, vi sveliamo un retroscena legato a Mike Maignan.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Nuovo ingresso in società: in arrivo un socio di minoranza? Ecco il nome...

  • Il patto di 'Marassi': il retroscena legato a Genoa-Milan di Mike Maignan...

  • Nuovo nome in attacco: dalla Spagna spunta lui

  • Possibile addio: in bilico anche Moncada, ecco la destinazione in caso di addio

    • Scopri di più nelle seguenti schede...

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