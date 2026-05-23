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Milan, nuovo ingresso in società? Colloqui tra Cardinale e Vago, la situazione

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Mentre il futuro del Milan si deciderà anche sul campo, Cardinale sta valutando una nuova ipotesi: ecco il nuovo ingresso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro del Milan non si deciderà solo sul campo domenica contro il Cagliari. Nelle ultime ore stanno prendendo sempre più campo delle ipotesi legate a possibili ribaltoni societari. Dopo avervi parlato della possibile permanenza di Igli Tare al Milan, prende sempre più campo la possibilità dell'ingresso di un nuovo socio di minoranza nel club rossonero. Cardinale, infatti, avrebbe già avuto dei primi contatti.

Milan, nuovo socio in arrivo? La situazione

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Dopo diverse voci, smentite dall'America, a riguardo della famiglia Ellison, l'attenzione si è spostata su Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere e famoso tifoso rossonero. L'indiscrezione, che è stata lanciata su X da Maurizio Pistocchi , sembra che stia trovando delle conferme

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Secondo alcune forti, Gerry Cardinale, patron rossonero, e Vago avrebbero avuto già dei contatti che, però non sono recenti: i colloqui risalirebbero a mesi fa. Il legame tra MSC e il Milan, dopotutto, è già solido: la compagnia, infatti, è lo sponsor di manica dei rossoneri, una partnership che garantirebbe al club circa 5 milioni all'anno.

Ma chi è Vago? La carriera

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Pierfrancesco Vago, classe 1961, come già detto è l’Executive Chairman di MSC Crociere. Dal 2003 al 2013 è stato CEO della compagnia, contribuendo alla sua forte crescita. Nel suo ruolo attuale, Vago continua a seguire con molta attenzione lo sviluppo e l'espansione della compagnia.

Il suo percorso nasce all'interno dell'azienda di famiglia, per poi passato nel gruppo MSC, dove guida anche la compagnia di traghetti SNAV. Nel 2001 viene nominato Line manager di MSC Cargo per gli Stati Uniti, Messico e Canada. Nel 2004, invece, diventa CEO della stessa azienda, ruolo che ricopre anche oggi.

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