Secondo alcune forti, Gerry Cardinale, patron rossonero, e Vago avrebbero avuto già dei contatti che, però non sono recenti: i colloqui risalirebbero a mesi fa. Il legame tra MSC e il Milan, dopotutto, è già solido: la compagnia, infatti, è lo sponsor di manica dei rossoneri, una partnership che garantirebbe al club circa 5 milioni all'anno.
Ma chi è Vago? La carriera—
Pierfrancesco Vago, classe 1961, come già detto è l’Executive Chairman di MSC Crociere. Dal 2003 al 2013 è stato CEO della compagnia, contribuendo alla sua forte crescita. Nel suo ruolo attuale, Vago continua a seguire con molta attenzione lo sviluppo e l'espansione della compagnia.
Il suo percorso nasce all'interno dell'azienda di famiglia, per poi passato nel gruppo MSC, dove guida anche la compagnia di traghetti SNAV. Nel 2001 viene nominato Line manager di MSC Cargo per gli Stati Uniti, Messico e Canada. Nel 2004, invece, diventa CEO della stessa azienda, ruolo che ricopre anche oggi.
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