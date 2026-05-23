Secondo alcune forti, Gerry Cardinale, patron rossonero, e Vago avrebbero avuto già dei contatti che, però non sono recenti: i colloqui risalirebbero a mesi fa. Il legame tra MSC e il Milan, dopotutto, è già solido: la compagnia, infatti, è lo sponsor di manica dei rossoneri, una partnership che garantirebbe al club circa 5 milioni all'anno.