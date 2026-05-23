Da ieri il Milan è in ritiro per preparare la sfida cruciale contro il Cagliari : i rossoneri hanno un solo obiettivo, ovvero vincere per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . I 60 milioni di euro dei premi UEFA sono essenziali per il futuro dei rossoneri, visto che, con quei soldi, la dirigenza potrebbe cercare profili importanti sul mercato senza pensare a possibili cessioni pesanti. Come rivela 'Il Corriere della Sera', sono stati gli stessi giocatori del Milan a chiedere il ritiro isolandosi dai rumors esterni e concentrandosi sulla gara con il Cagliari, come fatto settimana scorsa contro il Genoa.

Milan-Cagliari, torna Cardinale a Milano

Ci sarà anche Gerry Cardinale a San Siro: già presente allo stadio Marassi, ha avuto modo, dentro lo spogliatoio, di verificare quanto il gruppo squadra sia coeso e ci sia consenso nel lavoro di Massimiliano Allegri e Igli Tare. La sensazione è che il numero uno di RedBird resti a Milano per qualche giorno per parlare con l'allenatore rossonero del futuro e con tutte le componenti della dirigenza del Milan. Secondo il quotidiano, il raggio di azione di Ibrahimovic non si dovrebbe ampliare, ma potrebbe essere destinato ai progetti commerciali per lo sviluppo del brand, questo a beneficio di Massimiliano Allegri.