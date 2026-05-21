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Milan, esclusiva Corriere: cena segreta tra Allegri e il Napoli. Spunta l’offerta. Il tecnico …

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, vuole Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in panchina per la prossima stagione: i due si conoscono dai tempi della Juventus
Clamoroso Milan: Massimiliano Allegri a cena con il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. I dettagli dell'offerta, le richieste al proprietario Gerry Cardinale per restare e il ruolo di Adriano Galliani sullo sfondo
Daniele Triolo Redattore 

In mattinata vi abbiamo parlato del valzer delle panchine in Serie A, pronto a decollare lunedì quando Antonio Conte dovrebbe formalizzare il suo addio al Napoli. Per sostituire il tecnico salentino, il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha pensato in prima battuta a Maurizio Sarri. Quest'ultimo, però, sembra ormai diretto verso l'Atalanta, forte di un'offerta triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione e del nuovo corso targato Cristiano Giuntoli.

Per il club campano, dunque, si scalda improvvisamente la pista che porta a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Il 'Corriere della Sera', in esclusiva, ha infatti rivelato un clamoroso retroscena: Allegri è stato a cena nei giorni scorsi con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. I due si conoscono sin dai tempi della Juventus, dove Manna ha operato come dirigente dal 2019 al 2024, scalando le gerarchie dalla Primavera alla Next Gen fino alla Prima Squadra, prima di sposare il progetto di De Laurentiis.

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L'offerta del Napoli e le due condizioni di Allegri per restare al Milan

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Manna vorrebbe fortemente Allegri sulla panchina del Napoli per avviare il nuovo ciclo e avrebbe già presentato una bozza di contratto al tecnico livornese per la prossima stagione. La risposta dell'allenatore toscano, tuttavia, rimane coerente con quanto emerso nelle ultime ore. Il tecnico vuole in primis blindare la qualificazione in Champions League battendo il Cagliari a 'San Siro' domenica sera.

Subito dopo, Allegri intende incontrare il proprietario rossonero Gerry Cardinaleche punta alla sua conferma – per mettere in chiaro due precise condizioni per la permanenza a Milano:

  • Mercato di spessore: l'innesto di giocatori esperti, pronti e di personalità per costruire un Milan vincente sin da subito.

  • Autonomia tecnica: la garanzia di poter lavorare in totale serenità, senza interferenze di campo da parte di figure dirigenziali esterne all'area tecnica.

    • Il ruolo di Adriano Galliani e la tentazione della Nazionale

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    In questo delicato equilibrio politico, l'indiscrezione legata a un clamoroso ritorno dell'amico Adriano Galliani nel ruolo di amministratore delegato – al posto o al fianco di Giorgio Furlani – rappresenterebbe per Allegri uno stuzzicante incentivo a rimanere sulla panchina del Diavolo.

    Se Cardinale accontenterà l'allenatore su tutta la linea, il binomio Allegri-Milan andrà avanti senza indugi fino alla scadenza del contratto (2028, a Champions conquistata). In caso contrario, lo scenario cambierebbe radicalmente. La pista Napoli e la forte tentazione della Nazionale Italiana (con Giovanni Malagò, candidato alla Presidenza della F.I.G.C., che ha già effettuato una prima telefonata esplorativa al tecnico) diventerebbero opzioni caldissime e tutt'altro che da sottovalutare.

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