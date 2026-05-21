Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
L'offerta del Napoli e le due condizioni di Allegri per restare al Milan—
Manna vorrebbe fortemente Allegri sulla panchina del Napoli per avviare il nuovo ciclo e avrebbe già presentato una bozza di contratto al tecnico livornese per la prossima stagione. La risposta dell'allenatore toscano, tuttavia, rimane coerente con quanto emerso nelle ultime ore. Il tecnico vuole in primis blindare la qualificazione in Champions League battendo il Cagliari a 'San Siro' domenica sera.
Subito dopo, Allegri intende incontrare il proprietario rossonero Gerry Cardinale – che punta alla sua conferma – per mettere in chiaro due precise condizioni per la permanenza a Milano:
Il ruolo di Adriano Galliani e la tentazione della Nazionale—
In questo delicato equilibrio politico, l'indiscrezione legata a un clamoroso ritorno dell'amico Adriano Galliani nel ruolo di amministratore delegato – al posto o al fianco di Giorgio Furlani – rappresenterebbe per Allegri uno stuzzicante incentivo a rimanere sulla panchina del Diavolo.
Se Cardinale accontenterà l'allenatore su tutta la linea, il binomio Allegri-Milan andrà avanti senza indugi fino alla scadenza del contratto (2028, a Champions conquistata). In caso contrario, lo scenario cambierebbe radicalmente. La pista Napoli e la forte tentazione della Nazionale Italiana (con Giovanni Malagò, candidato alla Presidenza della F.I.G.C., che ha già effettuato una prima telefonata esplorativa al tecnico) diventerebbero opzioni caldissime e tutt'altro che da sottovalutare.
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