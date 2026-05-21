Clamoroso Milan: Massimiliano Allegri a cena con il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. I dettagli dell'offerta, le richieste al proprietario Gerry Cardinale per restare e il ruolo di Adriano Galliani sullo sfondo

In mattinata vi abbiamo parlato del valzer delle panchine in Serie A, pronto a decollare lunedì quando Antonio Conte dovrebbe formalizzare il suo addio al Napoli. Per sostituire il tecnico salentino, il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha pensato in prima battuta a Maurizio Sarri. Quest'ultimo, però, sembra ormai diretto verso l'Atalanta, forte di un'offerta triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione e del nuovo corso targato Cristiano Giuntoli.