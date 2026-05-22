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Vieira accende la corsa Champions: “Per Milan e Roma favorite, ma non escludo il Como”

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Patrick Vieira, ex calciatore del Milan, ha voluto parlare della lotta Champions in Serie A, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La corsa alla prossima Champions League è un tema molto importante in Serie A e sta entrando in una fase molto calda. Tra vari pronostici e possibili sorprese, a parlare è stata anche una vecchia conoscenza della Serie A. Intervistato dai microfoni della gazzetta dello Sport, Patrick Vieira, ex calciatore che ha vestito la casacca del Milan nel 1995-1996, ha voluto analizzare la orsa champions, soffermandosi per l'appunto sulle squadre in corsa.

Milan, Vieira sicuro: "Ecco le favorite per la Champions"

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Come sappiamo, Milan, Roma, Juventus e Como si stanno giocando la qualificazione nell'Europa che conta e, con una giornata sola al termine del campionato, tutto è ancora da decidere. I rossoneri di Massimiliano Allegri, per tornare in Champions, avranno bisogno di una vittoria contro il Cagliari per non dipendere dai risultati delle altre:

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«Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di Torino invece per me può essere un ostacolo per la Juve».

Nel corso dell'intervista però, Vieira si è voluto soffermare anche sul suo futuro. L'ex allenatore del Genoa, infatti, non ha chiuso del tutto le porte ad un possibile ritorno in Serie A:

«Senza dubbio mi piacerebbe allenare ancora in A. Non ho dato tutto, ho lasciato un lavoro in sospeso. Questa volta porterei la famiglia, anche mia figlia che a 14 anni è alta 1.79 e gioca a pallavolo in un centro di formazione della federazione francese».

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