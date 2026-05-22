La corsa alla prossima Champions League è un tema molto importante in Serie A e sta entrando in una fase molto calda. Tra vari pronostici e possibili sorprese, a parlare è stata anche una vecchia conoscenza della Serie A. Intervistato dai microfoni della gazzetta dello Sport, Patrick Vieira, ex calciatore che ha vestito la casacca del Milan nel 1995-1996, ha voluto analizzare la orsa champions, soffermandosi per l'appunto sulle squadre in corsa.