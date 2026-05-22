«Per Milan e Roma, avere 2 punti di vantaggio può essere ideale, ma non escludo la sorpresa-Como. Il derby di Torino invece per me può essere un ostacolo per la Juve».
Nel corso dell'intervista però, Vieira si è voluto soffermare anche sul suo futuro. L'ex allenatore del Genoa, infatti, non ha chiuso del tutto le porte ad un possibile ritorno in Serie A:
«Senza dubbio mi piacerebbe allenare ancora in A. Non ho dato tutto, ho lasciato un lavoro in sospeso. Questa volta porterei la famiglia, anche mia figlia che a 14 anni è alta 1.79 e gioca a pallavolo in un centro di formazione della federazione francese».
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