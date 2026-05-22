Sul fronte infortuni e tenuta fisica: il Milan non prese Mateta nell'ultimo giorno di mercato invernale per i problemi al ginocchio dell'attaccante, che ha saltato 6 partite per infortunio da febbraio in Premier League, ma ha segnato comunque 11 gol in campionato e uno in Conference League (dati Transfermarkt). Più sicurezze dal punto di vista fisico si potrebbero avere ai Mondiali 2026, visto che Mateta è stato convocato tra le prime punte della Francia.