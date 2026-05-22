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Calciomercato Milan, Mateta ancora possibile: il prezzo ingolosisce. Ecco i dettagli

Calciomercato Milan, Mateta ancora possibile: il prezzo ingolosisce. Ecco i dettagli
Retroscena Milan: Jean-Philippe Mateta torna di moda per l'attacco di Allegri a prezzo di saldo. Ecco i dettagli per il possibile colpo di calciomercato estivo dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Per il Milan ci può essere un ritorno di fiamma per Jean Philippe Mateta. Come scrive 'Tuttomercatoweb', l'attaccante francese vuole lasciare il Crystal Palace in estate e può essere un'occasione di calciomercato. Ha solo un anno di contratto e può costare poco per essere una prima punta, addirittura meno di 25 milioni di euro. Nelle scorse settimane il suo agente Paul Latouche era a Milano per vedere alcune gare dei rossoneri, riaccendendo le voci di un possibile interesse del Milan.

Calciomercato Milan, torna di moda Mateta

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Il possibile ritorno di fiamma per Mateta va analizzato sotto tanti punti di vista. Ricordiamo che a gennaio il Milan è stato a un passo da Mateta, chiudendo l'affare con il Crystal Palace per circa una trentina di milioni di euro: vista la scadenza di contratto del francese lontana solo un anno, il prezzo scende a 25 milioni di euro. A livello di stipendio, ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione di parte fissa: dal lato economico potrebbe essere un grande colpo per il Diavolo.

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Sul fronte infortuni e tenuta fisica: il Milan non prese Mateta nell'ultimo giorno di mercato invernale per i problemi al ginocchio dell'attaccante, che ha saltato 6 partite per infortunio da febbraio in Premier League, ma ha segnato comunque 11 gol in campionato e uno in Conference League (dati Transfermarkt). Più sicurezze dal punto di vista fisico si potrebbero avere ai Mondiali 2026, visto che Mateta è stato convocato tra le prime punte della Francia.

Terzo punto riguarda il possibile incastro tattico di Mateta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: senza problemi fisici, potrebbe essere la prima punta ideale visto che ha grande presenza e sa fare reparto da solo, quello che serve al Milan. Il tutto però si potrebbe decidere in base a chi gestirà il calciomercato estivo del club.

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