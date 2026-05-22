L'arrivo in estate di Luka Modric è stato fondamentale per il Milan: il croato è stato tra i migliori della stagione rossonera con la sua leadership e le sue qualità indiscusse in entrambe le fasi del gioco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il rapporto tra Massimiliano Allegri e Luka Modric è talmente saldo che in futuro potrebbero lavorare insieme : un'idea che sta nascendo in questi giorni, anche se il croato vuole giocare un'altra stagione dopo i Mondiali 2026, poi chiudere la carriera da atleta e lavorare nello staff di Allegri.

Modric, due condizioni per restare al Milan

Modric vuole restare un altro anno al Milan, ma ci sono due condizioni: la prima è che sulla panchina ci sia ancora Allegri. L'allenatore livornese ha dato ampia disponibilità a proseguire ma spera di trovare un ambiente più sano e chiarezza societaria. La seconda condizione è la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ricordiamo che nel contratto di Modric è già presente un'opzione per la prossima stagione, ma sarà l'ex Real Madrid a scegliere il suo futuro.