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Modric detta le condizioni per restare al Milan: rinnovo legato ad Allegri e una novità nello staff

Modric detta le condizioni per restare al Milan: rinnovo legato ad Allegri e una novità nello staff
Luka Modric detta due condizioni per restare al Milan, spunta l'idea del futuro nello staff di Allegri. Intanto il croato torna titolare con la maschera. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'arrivo in estate di Luka Modric è stato fondamentale per il Milan: il croato è stato tra i migliori della stagione rossonera con la sua leadership e le sue qualità indiscusse in entrambe le fasi del gioco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il rapporto tra Massimiliano Allegri e Luka Modric è talmente saldo che in futuro potrebbero lavorare insieme: un'idea che sta nascendo in questi giorni, anche se il croato vuole giocare un'altra stagione dopo i Mondiali 2026, poi chiudere la carriera da atleta e lavorare nello staff di Allegri.

Modric, due condizioni per restare al Milan

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Modric vuole restare un altro anno al Milan, ma ci sono due condizioni: la prima è che sulla panchina ci sia ancora Allegri. L'allenatore livornese ha dato ampia disponibilità a proseguire ma spera di trovare un ambiente più sano e chiarezza societaria. La seconda condizione è la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ricordiamo che nel contratto di Modric è già presente un'opzione per la prossima stagione, ma sarà l'ex Real Madrid a scegliere il suo futuro.

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Torna subito titolare

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Il gesto di Luka Modric non è passato inosservato da parte dei tifosi del Milan: il croato ha lavorato duramente per tornare in campo il prima possibile, nonostante l'operazione alla faccia dopo lo scontro contro Locatelli in Milan-Juventus. Già contro il Genoa, il centrocampista era disponibile in panchina con una maschera protettiva. Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo fuori dal campo, ma contro il Cagliari Modric tornerà titolare del centrocampo rossonero. Sarà Jashari a lasciargli spazio: il ritorno di Modric ridà al Milan un giocatore in grado di gestire il pallone e che rappresenta una valvola di salvezza per i compagni. Una grande notizia, visto che i rossoneri si giocano la qualificazione alla Champions League contro il Cagliari (serve una vittoria).

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