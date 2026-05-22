Torna subito titolare—
Il gesto di Luka Modric non è passato inosservato da parte dei tifosi del Milan: il croato ha lavorato duramente per tornare in campo il prima possibile, nonostante l'operazione alla faccia dopo lo scontro contro Locatelli in Milan-Juventus. Già contro il Genoa, il centrocampista era disponibile in panchina con una maschera protettiva. Massimiliano Allegri ha deciso di lasciarlo fuori dal campo, ma contro il Cagliari Modric tornerà titolare del centrocampo rossonero. Sarà Jashari a lasciargli spazio: il ritorno di Modric ridà al Milan un giocatore in grado di gestire il pallone e che rappresenta una valvola di salvezza per i compagni. Una grande notizia, visto che i rossoneri si giocano la qualificazione alla Champions League contro il Cagliari (serve una vittoria).
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