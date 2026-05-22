Futuro all'insegna della continuità

D'Amico potrebbe piacere per la sua capacità di prendere a poco e vendere a tanto, in pieno stile Milan di RedBird. L'attuale dirigente dell'Atalanta è molto bravo nello scovare talenti da valorizzare. Siamo andati ad analizzare i suoi migliori colpi e a Verona ha lanciato Amrabat (preso a 3.5M e venduto a 19.5), Rrahmani (+12M di plusvalenza) e Kumbulla (ceduto alla Roma per 26.5 M), mentre all'Atalanta il capolavoro è stato Hojlund, preso a 20 e venduto a 73 milioni al Manchester United. Il punto però ricade sulla continuità: se, come sembra, Furlani dovesse andare via, il Milan potrebbe puntare per almeno un'altra stagione sul progetto Allegri-Tare che hanno già costruito una base su cui partire.