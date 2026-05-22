Calciomercato Milan, Goretzka ha parlato con tutti: pronta la firma

Il possibile impatto con il Diavolo—
L'innesto di Leon Goretzka rappresenterebbe un colpo importante per il Milan che farebbe il salto di qualità che manca a centrocampo. Il tedesco è perfetto tatticamente e fisicamente per Massimiliano Allegri: nel 3-5-2 del Milan può giocare come mezzala di destra al posto di Fofana (con il francese che può essere ceduto in estate). Goretzka è un giocatore fisico, d'impatto, che sa anche inserirsi, quello che chiede il tecnico livornese. Dal punto di vista economico si tratta comunque di un investimento importante per RedBird, ma comunque sostenibile: non ci sono costi per il cartellino e questo permette al Milan di offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione: cifre da top player per i rossoneri.
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