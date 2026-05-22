PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, la verità sul colpo Goretzka: ha parlato con tutti ed è pronto alla firma

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, la verità sul colpo Goretzka: ha parlato con tutti ed è pronto alla firma

Calciomercato Milan, Goretzka ha parlato con tutti: pronta la firma
Leon Goretzka è vicino al Milan: pronta la firma del centrocampista tedesco da parametro zero. Si attende solo la Champions League: il punto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo Milan-Cagliari dovrebbe nascere il nuovo progetto rossonero a firma diretta di Gerry Cardinale: Massimiliano Allegri, specialmente con la qualificazione in Champions League in tasca (servono tre punti contro i sardi), sarà al centro di tutto, anche se l'allenatore livornese chiederà a Cardinale un calciomercato che permetta al Milan di sostenere il doppio impegno in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Goretzka vicino alla firma

—  

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri vuole essere più ascoltato e pretende colpi di qualità e che portino leadership. Il primo colpo di mercato del Milan potrebbe arrivare in tempi brevi con la firma di Leon Goretzka. Il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e può firmare con chi vuole. Il classe 1995 starebbe aspettando la qualificazione del Milan in Champions League, già convinto dell'esperienza in Serie A dopo aver parlato con Allegri e la dirigenza del Diavolo.

LEGGI ANCHE

Il possibile impatto con il Diavolo

—  

L'innesto di Leon Goretzka rappresenterebbe un colpo importante per il Milan che farebbe il salto di qualità che manca a centrocampo. Il tedesco è perfetto tatticamente e fisicamente per Massimiliano Allegri: nel 3-5-2 del Milan può giocare come mezzala di destra al posto di Fofana (con il francese che può essere ceduto in estate). Goretzka è un giocatore fisico, d'impatto, che sa anche inserirsi, quello che chiede il tecnico livornese. Dal punto di vista economico si tratta comunque di un investimento importante per RedBird, ma comunque sostenibile: non ci sono costi per il cartellino e questo permette al Milan di offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione: cifre da top player per i rossoneri.

Leggi anche
Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan: nuovo presidente rossonero?
Allegri allo scoperto, vuole la stella del PSG: il Milan prepara il colpo Gonçalo Ramos

© RIPRODUZIONE RISERVATA