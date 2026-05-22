Calciomercato Milan, Goretzka ha parlato con tutti: pronta la firma

Calciomercato Milan, Goretzka vicino alla firma

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri vuole essere più ascoltato e pretende colpi di qualità e che portino leadership. Il primo colpo di mercato del Milan potrebbe arrivare in tempi brevi con la firma di Leon Goretzka. Il contratto del tedesco con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e può firmare con chi vuole. Il classe 1995 starebbe aspettando la qualificazione del Milan in Champions League, già convinto dell'esperienza in Serie A dopo aver parlato con Allegri e la dirigenza del Diavolo.