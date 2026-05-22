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Allegri allo scoperto, vuole la stella del PSG: il Milan prepara il colpo Gonçalo Ramos

Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos la richiesta di Allegri: i dettagli
Obbiettivo Champions per il Milan contro il Cagliari. Sul calciomercato Allegri punta forte su Gonçalo Ramos del PSG in attacco. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Manca solo la partita contro il Cagliari per decidere il destino di questa stagione per il Milan e anche il futuro: con tre punti i rossoneri sarebbero in Champions League. Una competizione che può spostare 100 milioni di euro tra premi UEFA e ricavi. Per il Diavolo, la priorità sul calciomercato resta quella di trovare una nuova prima punta importante: Allegri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, attaccante del Psg. Non sarebbe comunque un'operazione semplice, ma sarà fatto un tentativo.

Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos la richiesta di Allegri

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Altri nomi in corsa: complicato per i costi anche Guirassy del Borussia Dortmund, mentre in lista ci sono Jackson e Sorloth. Da non abbandonare del tutto la pista Vlahovic, per il quale ci sarà da attendere le mosse della Juventus: i bianconeri non hanno ancora abbandonato l'idea di rinnovarlo.

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Numeri e caratteristiche del portoghese

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Gonçalo Ramos può essere un nome molto interessante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: sa giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e fare reparto da solo. Inoltre, davanti alla porta ha un grande senso del gol. Con Luis Enrique ha faticato a imporsi nel PSG, visto che i francesi giocano senza una prima punta di ruolo: in stagione, il portoghese ha 30 presenze in campionato (di cui 13 da titolare), con 6 gol segnati. In Champions League, le presenze sono 10 (zero da titolare) con due gol. In generale, con il club francese, ha totalizzato 45 gol in 130 presenze. Con il Benfica, in cui era titolare assoluto, ha 41 gol in 106 presenze. Il portoghese è una punta rapace d'area di rigore, che sa segnare in ogni modo, che sa anche muoversi. Potrebbe valere circa 35 milioni di euro (valutazione del sito Transfermarkt). Per quanto riguarda lo stipendio (contratto con il PSG in scadenza nel 2028), il portoghese guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, in perfetta linea con il tetto salariale del Milan.

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