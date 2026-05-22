Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos la richiesta di Allegri: i dettagli

Numeri e caratteristiche del portoghese

Gonçalo Ramos può essere un nome molto interessante per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: sa giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e fare reparto da solo. Inoltre, davanti alla porta ha un grande senso del gol. Con Luis Enrique ha faticato a imporsi nel PSG, visto che i francesi giocano senza una prima punta di ruolo: in stagione, il portoghese ha 30 presenze in campionato (di cui 13 da titolare), con 6 gol segnati. In Champions League, le presenze sono 10 (zero da titolare) con due gol. In generale, con il club francese, ha totalizzato 45 gol in 130 presenze. Con il Benfica, in cui era titolare assoluto, ha 41 gol in 106 presenze. Il portoghese è una punta rapace d'area di rigore, che sa segnare in ogni modo, che sa anche muoversi. Potrebbe valere circa 35 milioni di euro (valutazione del sito Transfermarkt). Per quanto riguarda lo stipendio (contratto con il PSG in scadenza nel 2028), il portoghese guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, in perfetta linea con il tetto salariale del Milan.