PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan: nuovo presidente rossonero?

CALCIOMERCATO MILAN

Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan: nuovo presidente rossonero?

Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan: nuovo presidente rossonero?
Rivoluzione societaria al Milan dopo il Cagliari: Allegri vuole Tare e chiede il ritorno di Galliani. Possibile nuovo presidente rossonero. I dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo quasi arrivati al tempo dei bilanci per il Milan: il futuro si potrebbe decidere già dalla prossima settimana, dopo la partita finale contro il Cagliari. La possibile qualificazione in Champions League (serve vincere contro i sardi), potrebbe accelerare i cambiamenti messi in atto da Gerry Cardinale. Possibili cambi nell'organigramma rossonero, con Giorgio Furlani che potrebbe dire addio al Diavolo e con un possibile gradito ritorno nel mondo Milan (ma con un ruolo inedito).

Massimiliano Allegri chiede meno ingerenze tecniche da parte di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, come sottolinea 'Il Giorno'. Al fianco dell'allenatore livornese potrebbe restare come direttore sportivo Igli Tare, questo nonostante le voci di un addio quasi certo negli ultimi giorni. Allegri ha espresso un desiderio per restare al Milan: il ritorno in rossonero di Adriano Galliani. L'ex dirigente del Monza ha già incontrato l'uomo di Calvelli e avrebbe già cenato con Gerry Cardinale. Il ruolo di Adriano Galliani potrebbe essere quello del presidente e non quello dell'amministratore delegato (si parla di Carnevali).

LEGGI ANCHE

Galliani, una grande mossa per Cardinale

—  

Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan sarebbe un grande colpo da parte di Gerry Cardinale, specialmente a livello politico e strategico. L'inserimento di una figura istituzionale di questo spessore garantirebbe molto a livello comunicativo, dove il Diavolo è stato abbastanza carente nelle ultime stagioni, inoltre sarebbe un altro segnale chiaro sulla centralità del progetto con Massimiliano Allegri. Con Galliani alla presidenza e l'operatività di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato, il Milan avrebbe una coppia di dirigenti con grande esperienza in Serie A e che sanno come si gestisce un club importante come il Milan.

Leggi anche
Allegri allo scoperto, vuole la stella del PSG: il Milan prepara il colpo Gonçalo Ramos
Leao e il Milan, ciclo finito: spuntano United, Barcellona e Fenerbahce per l’addio in estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA