Galliani, una grande mossa per Cardinale

Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan sarebbe un grande colpo da parte di Gerry Cardinale, specialmente a livello politico e strategico. L'inserimento di una figura istituzionale di questo spessore garantirebbe molto a livello comunicativo, dove il Diavolo è stato abbastanza carente nelle ultime stagioni, inoltre sarebbe un altro segnale chiaro sulla centralità del progetto con Massimiliano Allegri. Con Galliani alla presidenza e l'operatività di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato, il Milan avrebbe una coppia di dirigenti con grande esperienza in Serie A e che sanno come si gestisce un club importante come il Milan.