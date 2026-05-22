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Il Milan piomba su Scamacca: può essere lui la prima punta per Allegri. Ecco i motivi

Calciomercato Milan, Scamacca per l'attacco: ecco i motivi per il colpo
Gianluca Scamacca è il nuovo obiettivo del Milan per il 3-5-2 di Allegri: per l'attacco dei rossoneri può essere un'occasione di calciomercato. I dettagli da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Spazio già al calciomercato estivo per i rossoneri: Massimiliano Allegri potrebbe restare, specialmente con la qualificazione in Champions League (servono tre punti contro il Cagliari) che potrebbe fare scattare il rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro. Una delle prime richieste dell'allenatore livornese resta una prima punta di fisico per il suo 3-5-2. Secondo 'Tuttosport' il Milan sta seguendo Gianluca Scamacca: l'attaccante può lasciare l'Atalanta durante il calciomercato estivo perché il suo contratto scade nel 2027 e non ci sono dialoghi in corso per un possibile rinnovo. Tra le idee dei rossoneri per l'attacco ci sarebbe anche quella della prima punta italiana classe 1999.

Calciomercato Milan, idea Scamacca per l'attacco

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I costi potrebbero aiutare questa operazione di mercato: Scamacca potrebbe costare 30 milioni di euro (prima valutazione dell'Atalanta), cifra importante, ma sostenibile per le società italiane compreso il Milan. Discorso simile per quanto riguarda lo stipendio, visto che Scamacca percepisce 3 milioni di euro a stagione, una cifra sostenibile per il tetto salariale del Diavolo (in attacco Leao percepisce 5 milioni di euro più bonus). Infine c'è la questione liste: l’attaccante andrebbe a occupare uno slot nelle liste degli elementi italiani in rosa, elemento da non sottovalutare per il Milan.

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Numeri e assetto tattico

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Scamacca ha totalizzato 23 presenze in Serie A in stagione segnando 10 gol. A queste, si vanno ad aggiungere le 3 reti in 10 presenze in Champions League. Scamacca è un profilo d'esperienza per la Serie A: 118 presenze con 46 reti. 16 gare da titolare in campionato per 1310 minuti giocati: xG (gol attesi) a quota 6.73, con una frequenza di reti segnate ogni 131 minuti. I gol segnati sono arrivati tutti nell'area di rigore avversaria (dati da Sofascore). A livello tecnico, Scamacca è la prima punta fisica che è mancata in questa stagione nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: l'attaccante italiano è fortissimo di testa, ha un grandissimo tiro, sa tenere il pallone in alto giocando spalle alla porta ed è dotato anche di una grande tecnica. A livello ideale, sarebbe perfetto insieme a un'altra prima punta per completare del tutto il reparto.

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