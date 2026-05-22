Calciomercato Milan, Scamacca per l'attacco: ecco i motivi per il colpo

Numeri e assetto tattico

Scamacca ha totalizzato 23 presenze in Serie A in stagione segnando 10 gol. A queste, si vanno ad aggiungere le 3 reti in 10 presenze in Champions League. Scamacca è un profilo d'esperienza per la Serie A: 118 presenze con 46 reti. 16 gare da titolare in campionato per 1310 minuti giocati: xG (gol attesi) a quota 6.73, con una frequenza di reti segnate ogni 131 minuti. I gol segnati sono arrivati tutti nell'area di rigore avversaria (dati da Sofascore). A livello tecnico, Scamacca è la prima punta fisica che è mancata in questa stagione nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: l'attaccante italiano è fortissimo di testa, ha un grandissimo tiro, sa tenere il pallone in alto giocando spalle alla porta ed è dotato anche di una grande tecnica. A livello ideale, sarebbe perfetto insieme a un'altra prima punta per completare del tutto il reparto.