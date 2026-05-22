L'ingresso di un dirigente come Carnevali sarebbe in pieno stile RedBird: con il Sassuolo ha creato tante plusvalenze in questi anni. Cessioni importanti come quelle di Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Manuel Locatelli: il tutto potrebbe essere sostenuto da Massimiliano Allegri ancora sulla panchina del Milan. Un progetto all'insegna della continuità e di quanto costruito in questa stagione.

Galliani può tornare con un nuovo ruolo — Massimiliano Allegri chiede meno ingerenze tecniche da parte di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, come sottolinea 'Il Giorno'. L'allenatore livornese potrebbe chiedere il ritorno in rossonero di Adriano Galliani. L'ex dirigente del Monza potrebbe arrivare con un nuovo ruolo: quello del presidente e non quello dell'amministratore delegato.

Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan sarebbe un grande colpo da parte di Gerry Cardinale, specialmente a livello politico e strategico. L'inserimento di una figura istituzionale di questo spessore garantirebbe molto a livello comunicativo e porterebbe nel club grandissima esperienza a tutti i livelli.

Goretzka a un passo dal Milan — Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il primo colpo di mercato del Milan potrebbe arrivare in tempi brevi con la firma di Leon Goretzka. Il classe 1995 starebbe aspettando la qualificazione del Milan in Champions League, già convinto dell'esperienza in Serie A dopo aver parlato con Allegri e la dirigenza del Diavolo.

L'innesto di Leon Goretzka rappresenterebbe un colpo importante per il Milan che farebbe il salto di qualità che manca a centrocampo. Il tedesco è perfetto per giocare da mezzala nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, visto che è un giocatore fisico, d'impatto, che sa anche inserirsi, quello che chiede il tecnico livornese. Il Milan dovrebbe offrire un triennale da 5 milioni a stagione, rendendo Goretzka un top player della rosa.

Due obiettivi per l'attacco rossonero — Allegri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, attaccante del Psg. Non sarebbe comunque un'operazione semplice, ma sarà fatto un tentativo. Secondo 'Tuttosport', invece, possibile l'arrivo di Gianluca Scamacca in rossonero.

Entrambi sono profili interessanti per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e potrebbero anche essere compatibili: se il Milan avesse davvero la forza economica per il doppio colpo (che potrebbe costare 65 milioni di euro solo per i cartellini), darebbe al suo allenatore un reparto completo in vista della prossima stagione.