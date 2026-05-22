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Milan, Moncada ai margini: feeling mai scattato con Allegri e spunta il rischio taglio

Milan, Moncada ai margini: feeling mai scattato con Allegri e spunta il rischio taglio
Retroscena Milan svelato da Schira: Geoffrey Moncada rischia il taglio dopo gli scontri con Allegri. Altro dirigente che può lasciare i rossoneri a fine stagione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sta lavorando per la partita di domenica sera contro il Cagliari: i rossoneri devono vincere per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Tra premi UEFA e i possibili ricavi, ci potrebbero essere 100 milioni di euro (parole di Allegri) di differenza tra qualificarsi o meno. In questi giorni si parla di rivoluzioni societarie nel mondo rossonero: un nome di cui si parla poco rispetto agli altri è quello di Geoffrey Moncada. Le ultime in merito dal giornalista Nicolò Schira.

Milan, anche il futuro di Moncada è a rischio

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"Sempre più marginale il ruolo di Geoffrey Moncada al Milan. Scarso feeling e vedute calcistiche differenti con Max Allegri, che ne ha limitato le presenze a Milanello negli ultimi mesi. L’ex Monaco era a supporto di Zlatan Ibrahimovic nello scontro contro il tecnico. Se Allegri resta (il desiderio dell’allenatore livornese resta questo), il dirigente francese nonostante il rinnovo dei mesi scorsi può finire ai margini o anche essere a rischio taglio".

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Schira ha parlato di un rinnovo di Moncada, che sarebbe quindi ancora sotto contratto con il Milan e non in scadenza. L'eventuale addio del dirigente rossonero rappresenterebbe la fine definitiva del ciclo post-Maldini al Milan. Questo perché anche il destino di Giorgio Furlani sembra oramai sempre più lontano dai colori rossoneri. Sarebbe un ulteriore segnale della scelta chiara di Gerry Cardinale: consegnare il progetto Milan totalmente nelle mani di Massimiliano Allegri, con tutto quello che ne consegue. Ci potrebbero essere meno colpi in prospettiva (che non mancheranno) e più arrivi di giocatori già fatti e finiti per la Serie A, come lo sono stati Rabiot e Modric la scorsa estate.

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