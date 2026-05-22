Analisi Pianeta Milan: la possibile fine di un ciclo

Schira ha parlato di un rinnovo di Moncada, che sarebbe quindi ancora sotto contratto con il Milan e non in scadenza. L'eventuale addio del dirigente rossonero rappresenterebbe la fine definitiva del ciclo post-Maldini al Milan. Questo perché anche il destino di Giorgio Furlani sembra oramai sempre più lontano dai colori rossoneri. Sarebbe un ulteriore segnale della scelta chiara di Gerry Cardinale: consegnare il progetto Milan totalmente nelle mani di Massimiliano Allegri, con tutto quello che ne consegue. Ci potrebbero essere meno colpi in prospettiva (che non mancheranno) e più arrivi di giocatori già fatti e finiti per la Serie A, come lo sono stati Rabiot e Modric la scorsa estate.