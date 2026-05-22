Parole che confermano il forte legame instaurato con città, squadra e tifosi. Il numero 14 rossonero, infatti, non ha mai nascosto il suo forte amore per il Milan, iniziato quando era ancora solamente un piccolo appassionato. Dal suo arrivo, dato 14 luglio 2025, Modric è diventato un vero punto di riferimento per la squadra rossonera.

Le sue prestazioni hanno confermato il fuoriclasse che è: alla veneranda età di 40 anni, l'ex madridista ha dominato il centrocampo rossonero. Le statistiche, infatti, non mentono: 33 presenze, di di cui 32 da titolare, 2 gol e 3 assist con 2793 minuti giocati.

Una continuità che impressiona tutti gli appassionati del calcio. Il centrocampista, infatti, risulta essere nell'elenco dei calciatori più usati da Massimiliano Allegri. Non a caso il centrocampo è stato 'costruito' proprio attorno al suo nome.

Per questo motivo, il rinnovo del numero 14 è di vitale importanza: oltre al fattore leadership, la presenza di Modric riuscirebbe a far crescere quei calciatori che, nel corso della stagione hanno trovato poco spazio come, ad esempio, Samuele Ricci e Ardon Jashari.