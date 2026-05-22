PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Modric sul suo futuro: “A Milano sono molto contento. Ho buoni rapporti con tutti”

INTERVISTE

Milan, Modric sul suo futuro: “A Milano sono molto contento. Ho buoni rapporti con tutti”

Milan, Modric sul suo futuro: “A Milano sono molto contento. Ho buoni rapporti con tutti” - immagine 1
Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista croato Luka Modric ha voluto parlare del suo futuro al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di oggi s è parlato ampiamente di Luka Modric e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Intervistato da Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, il centrocampista croato del Milan ha voluto affrontare diversi temi, partendo dal rientro in campo. A colpire, però, sono state le dichiarazioni rilasciate su quello che sarà il suo futuro.

Milan, Modric: "Penso solo alla partita di domenica"

—  

"Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica. Milano? Città spettacolare, mi piace tanto, c'è tutto. Cucina spettacolare, la pasta è il mio piatto preferito, poi è vicino alla montagna, al mare e al lago".

LEGGI ANCHE

Parole che confermano il forte legame instaurato con città, squadra e tifosi. Il numero 14 rossonero, infatti, non ha mai nascosto il suo forte amore per il Milan, iniziato quando era ancora solamente un piccolo appassionato. Dal suo arrivo, dato 14 luglio 2025, Modric è diventato un vero punto di riferimento per la squadra rossonera.

Le sue prestazioni hanno confermato il fuoriclasse che è: alla veneranda età di 40 anni, l'ex madridista ha dominato il centrocampo rossonero. Le statistiche, infatti, non mentono: 33 presenze, di di cui 32 da titolare, 2 gol e 3 assist con 2793 minuti giocati. 

Una continuità che impressiona tutti gli appassionati del calcio. Il centrocampista, infatti, risulta essere nell'elenco dei calciatori più usati da Massimiliano Allegri.  Non a caso il centrocampo è stato 'costruito' proprio attorno al suo nome.

Per questo motivo, il rinnovo del numero 14 è di vitale importanza: oltre al fattore leadership, la presenza di Modric riuscirebbe a far crescere quei calciatori che, nel corso della stagione hanno trovato poco spazio come, ad esempio, Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Leggi anche
Milan, Modric: “Mi sento bene, col Cagliari rientro. Futuro? Sono molto contento a...
Bonanni: “La Roma non è inferiore al Milan. Vi spiego perché”

© RIPRODUZIONE RISERVATA