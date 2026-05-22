Alla vigilia della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, la corsa Champions è ancora apertissima. La classifica recita: 3° Milan a quota 70 punti, 4° Roma (70), 5° Como (68) e 6° Juventus (68). Tutto può ancora succedere negli ultimi 90 minuti, ma i rossoneri e i giallorossi sono gli unici ad avere il destino nelle proprie mani. Con una vittoria a San Siro contro il Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa ce conta. Allo stesso tempo, anche i capitolini sarebbero matematicamente in Champions League con un successo sul campo del Verona.