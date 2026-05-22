"Gasperini ha sempre dimostrato di far correre le sue squadre nel finale di stagione. La Roma doveva provare fino alla fine a lottare per un posto Champions. Ha una squadra forte per arrivarci, lo dico da inizio stagione. Per me non è inferiore al Milan. Non metterla tra le prime quattro sarebbe stato riduttivo nei confronti della squadra e dell'allenatore. Gasp gli ha dato un modo di allenarsi diverso e una mentalità calcistica diversa".
Milan o Roma, quale rosa vale di più?—
Dati di 'Transfermarkt.it' alla mano, l'organico del Milan ha una valutazione complessiva di 483 milioni di euro, mentre quello della Roma si ferma a 454 milioni. La differenza diventa ancora più netta analizzando il numero di calciatori in rosa: 24 per i rossoneri e 27 per i giallorossi. Questo significa che la media per ogni singolo giocatore del Diavolo tocca i 20 milioni di euro, contro i 16 della Roma. Un indicatore economico che non fotografa la forza assoluta di un gruppo, ma che di sicuro offre un quadro più chiaro per interpretare le parole di Bonanni.
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