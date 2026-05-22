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Bonanni: “La Roma non è inferiore al Milan. Vi spiego perché”

Massimo Bonanni, ex calciatore
Milan e Roma, valori a confronto: le parole di Massimo Bonanni nel suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'
Redazione PM

Alla vigilia della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, la corsa Champions è ancora apertissima. La classifica recita: 3° Milan a quota 70 punti, 4° Roma (70), 5° Como (68) e 6° Juventus (68). Tutto può ancora succedere negli ultimi 90 minuti, ma i rossoneri e i giallorossi sono gli unici ad avere il destino nelle proprie mani. Con una vittoria a San Siro contro il Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa ce conta. Allo stesso tempo, anche i capitolini sarebbero matematicamente in Champions League con un successo sul campo del Verona.

Bonanni: "La Roma non è inferiore al Milan"

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In merito alla corsa Champions si è espresso anche Massimo Bonanni. L'ex calciatore di Serie A, oggi allenatore, ha messo a confronto la rosa del Milan con quella della Roma. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'.

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"Gasperini ha sempre dimostrato di far correre le sue squadre nel finale di stagione. La Roma doveva provare fino alla fine a lottare per un posto Champions. Ha una squadra forte per arrivarci, lo dico da inizio stagione. Per me non è inferiore al Milan. Non metterla tra le prime quattro sarebbe stato riduttivo nei confronti della squadra e dell'allenatore. Gasp gli ha dato un modo di allenarsi diverso e una mentalità calcistica diversa".

Milan o Roma, quale rosa vale di più?

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Dati di 'Transfermarkt.it' alla mano, l'organico del Milan ha una valutazione complessiva di 483 milioni di euro, mentre quello della Roma si ferma a 454 milioni. La differenza diventa ancora più netta analizzando il numero di calciatori in rosa: 24 per i rossoneri e 27 per i giallorossi. Questo significa che la media per ogni singolo giocatore del Diavolo tocca i 20 milioni di euro, contro i 16 della Roma. Un indicatore economico che non fotografa la forza assoluta di un gruppo, ma che di sicuro offre un quadro più chiaro per interpretare le parole di Bonanni.

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