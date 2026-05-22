"Era il minimo sindacale arrivare in Champions League con questa squadra. I rossoneri hanno fallito da un punto di vista di risultati sportivi, dato che ad un certo punto si erano trovati anche al secondo posto. Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter. Il Napoli invece ora si può proiettare sul romanzo che gira intorno al futuro di Conte".
Ha ragione De Paola? La nostra idea—
Per certi versi sì. Il Milan, senza coppe, con una partita ogni sette giorni, sta faticando a piazzarsi tra le prime quattro squadre di Serie A, esprimendo un gioco poco piacevole e molto frammentario. Eppure è uscito subito da Coppa Italia e dalla Supercoppa italiana, spendendo sul mercato più di 100 milioni. Insomma, ci sentiamo di confermare: i rossoneri potevano fare di più. Va però guardato anche il contesto: sul mercato Allegri ha sempre chiesto un difensore di esperienza e un attaccante da 20 gol, mai arrivati entrambi sia in estate che a gennaio. In più le fratture interne che stanno emergendo nelle ultime settimane testimoniano come il Milan avuto più nemici interni che esterni. E questo è inaccettabile. Ecco perchè servirà riflettere bene e a fondo su questa stagione per non riparte come ogni anno sempre dallo stesso punto
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