Ha ragione De Paola? La nostra idea

Per certi versi sì. Il Milan, senza coppe, con una partita ogni sette giorni, sta faticando a piazzarsi tra le prime quattro squadre di Serie A, esprimendo un gioco poco piacevole e molto frammentario. Eppure è uscito subito da Coppa Italia e dalla Supercoppa italiana, spendendo sul mercato più di 100 milioni. Insomma, ci sentiamo di confermare: i rossoneri potevano fare di più. Va però guardato anche il contesto: sul mercato Allegri ha sempre chiesto un difensore di esperienza e un attaccante da 20 gol, mai arrivati entrambi sia in estate che a gennaio. In più le fratture interne che stanno emergendo nelle ultime settimane testimoniano come il Milan avuto più nemici interni che esterni. E questo è inaccettabile. Ecco perchè servirà riflettere bene e a fondo su questa stagione per non riparte come ogni anno sempre dallo stesso punto