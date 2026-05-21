Il commento di Pianeta Milan

Le parole di Cellino sono chiare e anche condivisibili da un certo punto di vista: Allegri difficilmente si lamenta del mercato e dei giocatori che sono o non sono disponibili. Stesso discorso in questa stagione con il Milan: al pubblico, l'allenatore livornese non si è mai lamentato, anzi ha sottolineato più volte le scelte giuste sul mercato e di come la società lo abbia sostenuto in tutto l'anno. Il punto però è un altro: se Massimiliano Allegri resterà ancora sulla panchina del Milan, dovrà decidere lui insieme al direttore sportivo dei rossoneri quali saranno i colpi per il 3-5-2 del Diavolo. L'allenatore livornese deve avere parola sugli acquisti, perché devono rispecchiare la sua idea di gioco.