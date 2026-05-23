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Milan, il retroscena legato ‘al patto di Marassi’: Maignan ‘blinda’ Tare

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Se alcune settimane fa l'addio di Tare sembrava ormai certo, ad oggi tutto può cambiare: il retroscena di Marassi con Maignan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il campionato si avvia verso la fine, ed è ormai ora di tirare le somme. Fino a poche settimane fa, in casa Milan era ormai certo l'addio di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, dopo una sola stagione. Ora, però, lo scenario sembra che stia cambiando, con l'albanese che potrebbe restare al fianco di Allegri grazie all'intervento di...Mike Maignan.

Milan, il destino di Tare

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Secondo quanto riferito da Tuttosport, il dietrofront sul futuro del direttore sportivo sarebbe legato alla probabile uscita di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Ilc lima, però, non è comunque dei migliori. Una settimana fa, il patron rossonero Gerry Cardinale ha espresso alcune dure critiche legate alla gestione del budget per il mercato scorso.

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Tuttavia, ad Igli Tare va riconosciuto un tassello molto importante: aver portato in rossonero Luka Modric, centrocampista croato ex Real Madrid e vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, diventato un vero e proprio perno del centrocampo.

L'intervento di Maignan e l'analisi della situazione

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Secondo le ultime indiscrezioni, a far spostare gli equilibri in casa rossonera, ci hanno pensato due figure importantissime per lo spogliatoio: Massimiliano Allegri e Mike Maignan, allenatore e capitano del Milan. Sempre secondo il quotidiano, nel post partita di Marassi, il capitano francese avrebbe chiesto a tare di rimanere in rossonero anche la prossima stagione.

Ogni volta che le cose non vanno secondo i piani, nel calcio moderno, si tende a stravolgere tutto. Con l'addio di Giorgio Furlani, il Milan deve assolutamente riconfermare Igli Tare. Il motivo? Molto semplice, il fattore continuità, soprattutto se il dirigenze si trova in sintonia con lo spogliatoio rossonero.

Confermare nuovamente il direttore albanese significa dare continuità ad un progetto iniziato lo scorso anno, proteggere l'allenatore (che vuole fortemente la permanenza di Tare) e rassicurare quei big che si sono fidati del DS. Perdere anche Tare, ad oggi, può essere una mossa molto negativa che avrà ripercussioni sull'andamento della squadra in vista della prossima stagione.

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