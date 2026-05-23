Tuttavia, ad Igli Tare va riconosciuto un tassello molto importante: aver portato in rossonero Luka Modric , centrocampista croato ex Real Madrid e vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, diventato un vero e proprio perno del centrocampo.

L'intervento di Maignan e l'analisi della situazione

Secondo le ultime indiscrezioni, a far spostare gli equilibri in casa rossonera, ci hanno pensato due figure importantissime per lo spogliatoio: Massimiliano Allegri e Mike Maignan, allenatore e capitano del Milan. Sempre secondo il quotidiano, nel post partita di Marassi, il capitano francese avrebbe chiesto a tare di rimanere in rossonero anche la prossima stagione.