Tuttavia, ad Igli Tare va riconosciuto un tassello molto importante: aver portato in rossonero Luka Modric, centrocampista croato ex Real Madrid e vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, diventato un vero e proprio perno del centrocampo.
L'intervento di Maignan e l'analisi della situazione—
Secondo le ultime indiscrezioni, a far spostare gli equilibri in casa rossonera, ci hanno pensato due figure importantissime per lo spogliatoio: Massimiliano Allegri e Mike Maignan, allenatore e capitano del Milan. Sempre secondo il quotidiano, nel post partita di Marassi, il capitano francese avrebbe chiesto a tare di rimanere in rossonero anche la prossima stagione.
Ogni volta che le cose non vanno secondo i piani, nel calcio moderno, si tende a stravolgere tutto. Con l'addio di Giorgio Furlani, il Milan deve assolutamente riconfermare Igli Tare. Il motivo? Molto semplice, il fattore continuità, soprattutto se il dirigenze si trova in sintonia con lo spogliatoio rossonero.
Confermare nuovamente il direttore albanese significa dare continuità ad un progetto iniziato lo scorso anno, proteggere l'allenatore (che vuole fortemente la permanenza di Tare) e rassicurare quei big che si sono fidati del DS. Perdere anche Tare, ad oggi, può essere una mossa molto negativa che avrà ripercussioni sull'andamento della squadra in vista della prossima stagione.
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