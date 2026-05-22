"Fullkrug? Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan, ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. È vero che dobbiamo considerare che col Milan ha spesso dovuto difendere e che entrava dalla panchina, ma alla fine non ha segnato molto e qualcuno doveva restare fuori”
I numeri in rossonero—
Arrivato in prestito semestrale il 2 gennaio 2026 con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, nella stessa giornata fa il suo esordio con la maglia rossonera: Cagliari-Milan 0-1. Nonostante la nuova avventura in un campionato competitivo come la Serie A, Fullkrug fa molta fatica ad ambientarsi, senza mai guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri.
Fino ad ora, l'attaccante tedesco ha collezionato 19 presenze, di cui solo 3 da titolare. Il bottino dei gol, invece, non è molto entusiasmante: per il tedesco solamente 1 rete (contro il Lecce il 18 gennaio) e nessun assist. A causa dei suoi numeri poco incoraggianti, Fullkrug al termine della stagione farà ritorno al West Ham.
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