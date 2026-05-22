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Nazionale, niente Germania per Fullkrug. Nagelsmann: “Per lui parlano i numeri”

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Una volta ufficializzate le convocazioni, Nagelsamann, CT della Germania,a ha voluto commentare l'esclusione di Fullkrug
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per il Mondiale del 2026, in programma a partire dall'11 giugno negli USA. Tar le scelte più attese spicca sicuramente la presenza di Manuel Neur, colonna portante della Nazionale tedesca. A colpire anche la presenza di Leon Goretzka, obiettivo del Milan per il proprio centrocampo. Doccia fredda, invece, per Niclas Füllkrug: l'attaccante del West Ham in prestito al Milan NON è stato convocato dal CT.

Milan, le parole di Nagelsmann su Fullkrug

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Proprio sull'attaccante rossonero si è soffermato lo stesso Nagelsmann, che ha voluto commentare la motivazioni dietro la sua esclusione:

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"Fullkrug? Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan, ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. È vero che dobbiamo considerare che col Milan ha spesso dovuto difendere e che entrava dalla panchina, ma alla fine non ha segnato molto e qualcuno doveva restare fuori”

I numeri in rossonero

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Arrivato in prestito semestrale il 2 gennaio 2026 con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, nella stessa giornata fa il suo esordio con la maglia rossonera: Cagliari-Milan 0-1. Nonostante la nuova avventura in un campionato competitivo come la Serie A, Fullkrug fa molta fatica ad ambientarsi, senza mai guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri

Fino ad ora, l'attaccante tedesco ha collezionato 19 presenze, di cui solo 3 da titolare. Il bottino dei gol, invece, non è molto entusiasmante: per il tedesco solamente 1 rete (contro il Lecce il 18 gennaio) e nessun assist. A causa dei suoi numeri poco incoraggianti, Fullkrug al termine della stagione farà ritorno al West Ham.

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