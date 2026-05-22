Fino ad ora, l'attaccante tedesco ha collezionato 19 presenze, di cui solo 3 da titolare. Il bottino dei gol, invece, non è molto entusiasmante: per il tedesco solamente 1 rete (contro il Lecce il 18 gennaio) e nessun assist. A causa dei suoi numeri poco incoraggianti, Fullkrug al termine della stagione farà ritorno al West Ham.