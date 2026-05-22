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Milan, settimane importanti: Modric verso il rinnovo? Torna di moda Mateta!
Si prospettano delle settimane di fuoco in Casa Milan. Domenica sera la squadra di Allegri scenderà in campo per l'ultima volta in stagione, contro il Cagliari, con un solo obiettivo: conquistare 3 punti validi per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Da questo tassello, infatti, dipendono molti fattori, sia sportivi che dirigenziale: uno su tutti è il futuro di Luka Modric. Spazio, però, anche al mercato e alle novità su quello che sarà il nuovo stadio del Milan.
La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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