Si prospettano delle settimane di fuoco in Casa Milan. Domenica sera la squadra di Allegri scenderà in campo per l'ultima volta in stagione, contro il Cagliari, con un solo obiettivo: conquistare 3 punti validi per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Da questo tassello, infatti, dipendono molti fattori, sia sportivi che dirigenziale: uno su tutti è il futuro di Luka Modric. Spazio, però, anche al mercato e alle novità su quello che sarà il nuovo stadio del Milan.