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Milan, Furlani verso l’addio: spunta Fenucci come amministratore delegato

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In Casa Milan prendono vita dei nuovi scenari. Con la posizione di Furlani in forte bilico, spunta il nome di Claudio Fenucci
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In Casa Milan prendono vita dei nuovi scenari. Come vi avevamo riferito nella mattinata di oggi, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani potrebbe salutare definitivamente i rossoneri a fine stagione. Una decisone che potrebbe concretizzarsi indipendentemente dall'arrivo in Champions League. Proprio per questo motivo, il club sta già facendo dei sondaggi per trovare un degno sostituto. Nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome: quello di Claudio Fenucci. Ma facciamo un passo alla volta.

Milan, svolta societaria in arrivo?

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Tornando a parlare di Furlani, l'attuale posizione dell'amministratore delegato sembra sempre più in bilico. Nel frattempo, come possibile nuovo AD si è parlato molto di Massimo Calvelli, figura importante nel mondo RedBird. Tuttavia, Calvelli non dovrebbe prendere il posto di Giorgio Furlani.

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Nella mattinata di oggi si è parlato anche di un possibile ritorno di Adriano Galliani, voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Tuttavia, neanche l'ex rossonero dovrebbe ritornare nelle vesti che l'hanno accompagnato per svariati anni: in caso di ritorno, Galliani potrebbe ricoprire il ruolo di presidente.

L'ipotesi Carnevali e il nuovo nome Fenucci

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Tar i vari nomi accostati ai rossoneri, c'è anche quello di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Claudio Fenucci, AD del Bologna. Secondo Gazzetta.it, in caso di arrivo, Fenucci verrebbe affiancato da una figura complementare più focalizzata sulla direzione sportiva.

La scelta di un possibile nuovo amministratore delegato risulta essere più che complessa. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno degli aggiornamenti importanti. Nel frattempo però, scopriamo meglio Fenucci.

Chi è Fenucci?

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Laureato in Economia e Commercio, il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato negli anni 90' con l'ingresso come Amministratore delegato del Lecce. Dal suo arrivo, il club salentino passa dalla Serie C1 alla Serie A. Dopo svariati anni in giallorosso, spunta la nuova avventura alla Roma: dal 2011 fino all'ottobre del 2014 diventa amministratore delegato dei giallorossi.

Allo stesso tempo, Fenucci è stato consigliere di amministrazione della Nextam Partners SGR e di altre holding finanziarie.

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