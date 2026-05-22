In Casa Milan prendono vita dei nuovi scenari. Come vi avevamo riferito nella mattinata di oggi, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani potrebbe salutare definitivamente i rossoneri a fine stagione. Una decisone che potrebbe concretizzarsi indipendentemente dall'arrivo in Champions League. Proprio per questo motivo, il club sta già facendo dei sondaggi per trovare un degno sostituto. Nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome: quello di Claudio Fenucci. Ma facciamo un passo alla volta.