Nella mattinata di oggi si è parlato anche di un possibile ritorno di Adriano Galliani, voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Tuttavia, neanche l'ex rossonero dovrebbe ritornare nelle vesti che l'hanno accompagnato per svariati anni: in caso di ritorno, Galliani potrebbe ricoprire il ruolo di presidente.
L'ipotesi Carnevali e il nuovo nome Fenucci—
Tar i vari nomi accostati ai rossoneri, c'è anche quello di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Claudio Fenucci, AD del Bologna. Secondo Gazzetta.it, in caso di arrivo, Fenucci verrebbe affiancato da una figura complementare più focalizzata sulla direzione sportiva.
La scelta di un possibile nuovo amministratore delegato risulta essere più che complessa. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno degli aggiornamenti importanti. Nel frattempo però, scopriamo meglio Fenucci.
Chi è Fenucci?—
Laureato in Economia e Commercio, il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato negli anni 90' con l'ingresso come Amministratore delegato del Lecce. Dal suo arrivo, il club salentino passa dalla Serie C1 alla Serie A. Dopo svariati anni in giallorosso, spunta la nuova avventura alla Roma: dal 2011 fino all'ottobre del 2014 diventa amministratore delegato dei giallorossi.
Allo stesso tempo, Fenucci è stato consigliere di amministrazione della Nextam Partners SGR e di altre holding finanziarie.
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