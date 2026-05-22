Il Milan, infatti, occupa la terza posizione in classifica, dietro solamente a Inter e Atalanta, con un totale di 189 gol segnati negli ultimi 3 anni di campionato. Una dato molto importante che corrisponde ad una media di circa 1,67 reti a partita.
Un paradosso se si pensa che uno dei problemi principali di quest'anno sia stato proprio il rendimento offensivo della squadra rossonera. Tolti Rafael Leao e Christian Pulisic, i giocatori che sono andati più volte in gol sono centrocampisti, come Adrien Rabiot (6 gol), o difensori, Come Strahinja Pavlović (5 gol).
Pensiero personale—
Analizzando i dati, il Milan ha mostrato nel corso degli anni una buona base offensiva, solida in fase di costruzione. Il problema principale, però, è la continuità. Soprattutto nella stagione in corso, il Diavolo non è stato decisivo e continuo nei molti più delicati della stagionata spetto che ha fatto perdere tanti punti preziosi per strada.
La squadra ha qualità, ma devono arrivare anche alcuni rinforzi. Con un vero numero 9, il Milan potrebbe tornare ai numeri del 2022: 69 gol segnati e 41 assist effettuati.
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