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Milan, le statistiche sorridono: il paradosso dei numeri dell’attacco

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Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta a chiudere la sua stagione: le statistiche sorridono, ma è paradosso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Manca ormai solamente una giornata alla fine della stagione 2025-2026, e il Milan di Massimiliano Allegri si prepara all'ultimo appuntamento contro il Cagliari con un solo obiettivo in testa: conquistare i tre punti e volare in Champions League. Un traguardo che, pur non essendo lo scudetto, rappresenta una tappa importante per il club rossonero.

Milan, le statistiche sorridono

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Al di là di quella che sarà la posizione finale in classifica, le statistiche emerse nelle ultime ore sottolineano un  Milan positivo. Secondo i dati di Transfermarkt delle ultime 3 stagioni, il club rossonero si piazza sul podio delle squadre più prolifiche di tutta la Serie A.

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Il Milan, infatti, occupa la terza posizione in classifica, dietro solamente a Inter e Atalanta, con un totale di 189 gol segnati negli ultimi 3 anni di campionato. Una dato molto importante che corrisponde ad una media di circa 1,67 reti a partita.

Un paradosso se si pensa che uno dei problemi principali di quest'anno sia stato proprio il rendimento offensivo della squadra rossonera. Tolti Rafael Leao e Christian Pulisic, i giocatori che sono andati più volte in gol sono centrocampisti, come Adrien Rabiot (6 gol), o difensori, Come Strahinja Pavlović (5 gol).

Pensiero personale

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Analizzando i dati, il Milan ha mostrato nel corso degli anni una buona base offensiva, solida in fase di costruzione. Il problema principale, però, è la continuità. Soprattutto nella stagione in corso, il Diavolo non è stato decisivo e continuo nei molti più delicati della stagionata spetto che ha fatto perdere tanti punti preziosi per strada.

La squadra ha qualità, ma devono arrivare anche alcuni rinforzi. Con un vero numero 9, il Milan potrebbe tornare ai numeri del 2022: 69 gol segnati e 41 assist effettuati.

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