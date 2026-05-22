Un paradosso se si pensa che uno dei problemi principali di quest'anno sia stato proprio il rendimento offensivo della squadra rossonera. Tolti Rafael Leao e Christian Pulisic , i giocatori che sono andati più volte in gol sono centrocampisti, come Adrien Rabiot (6 gol) , o difensori, Come Strahinja Pavlović (5 gol).

Pensiero personale

Analizzando i dati, il Milan ha mostrato nel corso degli anni una buona base offensiva, solida in fase di costruzione. Il problema principale, però, è la continuità. Soprattutto nella stagione in corso, il Diavolo non è stato decisivo e continuo nei molti più delicati della stagionata spetto che ha fatto perdere tanti punti preziosi per strada.