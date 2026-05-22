Una decisone che sembra essere figlia dell'andamento altalenante mostrato dai due. Lotfus-Cheek, in modo particolare, ha vissuto una stagione non proprio brillante. Dopo un buonissimo avvio di campionato, con molto spazio nello scacchiere di Massimiliano Allegri, il centrocampista inglese ha perso terreno nelle gerarchie, scivolando così in panchina.

I numeri, però, sono abbastanza positivi: nel corso della stagione, il centrocampista inglese ha collezionato 28 presenze, di cui 12 da titolare, 3 gol e 1 assist ai compagni. Tuttavia, non sembra essere stato abbastanza per convincere Tuchel a puntare su di lui.

Discorso simile per Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, al Milan dal 2021, ha vissuto una stagione fatta di luci ed ombre. Il numero 23 ha sempre avuto un ruolo importante nella linea difensiva rossonera, collezionando 32 presenze di cui 3o da titolare mettendo a segno anche 2 assist.

Nonostante questi dati, però, le sue prestazioni non hanno sempre convinto. Svariate volte l'inglese ha dimostrato di avere grave disattenzioni che poi sono andate ad intaccare il rendimento complessivo della squadra e che poi, ovviamente, sono state oggetto di valutazione da parte di Tuchel.

Inghilterra, ecco la lista dei convocati — Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Difensori: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Centrocampisti: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)

Attaccanti: Harry Kane (Bayern Monaco), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona), Anthony Gordon (Newcastle)