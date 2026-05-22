Le parole di Toni sulla stagione del Milan—
In merito al percorso del Milan in campionato si è espresso anche Luca Toni. Secondo l'ex attaccante, il caos societario avrebbe condizionato la stagione dei rossoneri, ma la guida di Allegri sta riuscendo comunque a condurre il Diavolo in Champions. Di seguito, un estratto del suo intervento durante 'Cose Scomode', podcast in onda sui canali di 'Aura Sport'.
"A guardarlo da fuori, il Milan ha evidenti problemi interni e i dirigenti non sembrano remare tutti nella stessa direzione. Con una situazione societaria del genere, Allegri era l'unico allenatore in grado di centrare la qualificazione in Champions League. Il suo gioco può piacere o meno, ma ha guidato una rosa normale al traguardo europeo. Questa squadra è inferiore a Inter e Napoli, ma si posiziona sullo stesso livello di Juventus e Roma. Un tecnico più giovane, senza una società forte alle spalle a proteggerlo, probabilmente non ce l'avrebbe fatta".
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