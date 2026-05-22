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Milan, Toni: “Allegri era l’unico allenatore in grado di qualificarsi in Champions con questa società”

Luca Toni, ex calciatore
Luca Toni commenta la stagione del Milan ed elogia Massimiliano Allegri: il suo intervento ai microfoni di 'Aura Sport'
Redazione PM

La stagione del Milan sta per concludersi, ma la squadra deve ancora conquistare l'obiettivo Champions League. Una vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari garantirebbe ai rossoneri la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta, mentre un passo falso rischierebbe di rovinare tutto.

I risultati del Milan in questa stagione sono stati influenzati dal continuo caos societario. Prima la contestazione dei tifosi contro Furlani, poi le voci su un imminente addio del direttore sportivo Igli Tare e infine le tensioni tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Un clima di instabilità che non ha fatto il bene della squadra e che in estate andrà risolto, per evitare di portarsi dietro strascichi in vista dell'annata 2026/2027.

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Le parole di Toni sulla stagione del Milan

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In merito al percorso del Milan in campionato si è espresso anche Luca Toni. Secondo l'ex attaccante, il caos societario avrebbe condizionato la stagione dei rossoneri, ma la guida di Allegri sta riuscendo comunque a condurre il Diavolo in Champions. Di seguito, un estratto del suo intervento durante 'Cose Scomode', podcast in onda sui canali di 'Aura Sport'.

"A guardarlo da fuori, il Milan ha evidenti problemi interni e i dirigenti non sembrano remare tutti nella stessa direzione. Con una situazione societaria del genere, Allegri era l'unico allenatore in grado di centrare la qualificazione in Champions League. Il suo gioco può piacere o meno, ma ha guidato una rosa normale al traguardo europeo. Questa squadra è inferiore a Inter e Napoli, ma si posiziona sullo stesso livello di Juventus e Roma. Un tecnico più giovane, senza una società forte alle spalle a proteggerlo, probabilmente non ce l'avrebbe fatta".

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