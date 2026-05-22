I risultati del Milan in questa stagione sono stati influenzati dal continuo caos societario. Prima la contestazione dei tifosi contro Furlani, poi le voci su un imminente addio del direttore sportivo Igli Tare e infine le tensioni tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Un clima di instabilità che non ha fatto il bene della squadra e che in estate andrà risolto, per evitare di portarsi dietro strascichi in vista dell'annata 2026/2027.