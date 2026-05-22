Massimiliano Allegri resterà al Milan o sarà addio a fine stagione? Fabrizio Biasin non ha dubbi. Le sue parole

Uno dei temi più caldi in casa Milan resta il futuro di Massimiliano Allegri. Tra gli scenari possibili ci sono la sua permanenza sulla panchina rossonera, il passaggio al Napoli e la suggestione Nazionale. L'unica certezza è che con la qualificazione in Champions League scatterebbe in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028, con lo stipendio che aumenterebbe dagli attuali 5 milioni di euro netti a stagione a 6 milioni. Un vincolo che potrebbe essere decisivo per la scelta del tecnico toscano, ma che secondo alcuni non sarebbe sufficiente per garantire continuità al progetto tecnico.