Massimiliano Allegri resterà al Milan o sarà addio a fine stagione? Fabrizio Biasin non ha dubbi. Le sue parole
Uno dei temi più caldi in casa Milan resta il futuro di Massimiliano Allegri. Tra gli scenari possibili ci sono la sua permanenza sulla panchina rossonera, il passaggio al Napoli e la suggestione Nazionale. L'unica certezza è che con la qualificazione in Champions League scatterebbe in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028, con lo stipendio che aumenterebbe dagli attuali 5 milioni di euro netti a stagione a 6 milioni. Un vincolo che potrebbe essere decisivo per la scelta del tecnico toscano, ma che secondo alcuni non sarebbe sufficiente per garantire continuità al progetto tecnico.
Milan, le parole di Biasin sul futuro di Allegri
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In merito al futuro di Allegri si è espresso anche Fabrizio Biasin. Nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb', il giornalista ha ribadito che con la qualificazione in Champions, il tecnico toscano dovrebbe restare saldo sulla panchina del Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole.