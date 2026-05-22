PIANETAMILAN news milan ultime notizie Biasin: “Allegri destinato a restare sulla panchina del Milan. Vi spiego perché”

ULTIME MILAN NEWS

Biasin: “Allegri destinato a restare sulla panchina del Milan. Vi spiego perché”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Massimiliano Allegri resterà al Milan o sarà addio a fine stagione? Fabrizio Biasin non ha dubbi. Le sue parole
Redazione PM

Uno dei temi più caldi in casa Milan resta il futuro di Massimiliano Allegri. Tra gli scenari possibili ci sono la sua permanenza sulla panchina rossonera, il passaggio al Napoli e la suggestione Nazionale. L'unica certezza è che con la qualificazione in Champions League scatterebbe in automatico il rinnovo di contratto fino al 2028, con lo stipendio che aumenterebbe dagli attuali 5 milioni di euro netti a stagione a 6 milioni. Un vincolo che potrebbe essere decisivo per la scelta del tecnico toscano, ma che secondo alcuni non sarebbe sufficiente per garantire continuità al progetto tecnico.

Milan, le parole di Biasin sul futuro di Allegri

—  

In merito al futuro di Allegri si è espresso anche Fabrizio Biasin. Nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb', il giornalista ha ribadito che con la qualificazione in Champions, il tecnico toscano dovrebbe restare saldo sulla panchina del Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole.

LEGGI ANCHE

"Max Allegri sembra destinato a restare sulla panca del Milan. La probabile qualificazione alla Champions vale il prolungamento del contratto e, in ogni caso, avrebbe poco senso non dare continuità alla guida tecnica di un gruppo che ha bisogno di certezze. Solo la Nazionale può far vacillare Max. Ma occhio alla candidatura di Mancini: resta uno dei papabili. E Conte? Più probabile che arrivi l'anno sabbatico".

Leggi anche
Zeroli ha un ruolo preciso nel Milan del futuro, mentre per Liberali c’è un jolly sul mercato
Allegri show in Genoa-Milan, il retroscena di DAZN: “Un po’ di veleno!” e la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA