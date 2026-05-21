Allegri show: 'Un po' di veleno!' e non solo: i retroscena di Genoa-Milan

Genoa-Milan, Allegri show e non solo

Nel secondo tempo Nkunku si guadagna il rigore: Modric esulta e chiede il rosso per il portiere del Genoa, mentre Allegri predica calma. Il francese trasforma il rigore e la panchina rossonera esplode, con l'allenatore che chiede ancora una volta compattezza. Il Diavolo trova il 2-0 con il tiro da fuori di Athekame: mentre il terzino festeggia con la squadra, Allegri chiede ai suoi di stare corti, urlando. L'allenatore rossonero è abbastanza sconsolato sul gol del 2-1 di Vasquez, poi inizia con il solito: "Quanto manca, quanto manca", poi urla: "Un po' di veleno!", entra in campo e riprende Gabbia. Al fischio finale sorride e poi corre per entrare nello spogliatoio.