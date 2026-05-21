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Allegri show in Genoa-Milan, il retroscena di DAZN: “Un po’ di veleno!” e la corsa negli spogliatoi

Allegri show: 'Un po' di veleno!' e non solo: i retroscena di Genoa-Milan
Nell'appuntamento settimanale con 'BordoCam' di 'DAZN' si danno i retroscena anche di Genoa-Milan, andata in scena la scorsa domenica. Show di Allegri e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Nell'appuntamento settimanale con 'BordoCam' di 'DAZN' si parla delle partite andate in scena domenica alle 12 per la corsa Champions League. Spazio anche a Genoa-Milan: Modric torna in campo mentre Nkunku palleggia con una gomma da masticare nel prepartita. "Fofana non si deve abbassare, deve partire", subito l'indicazione di Massimiliano Allegri, con l'allenatore chiede a Nkunku di combattere e alla squadra di restare compatta.

Genoa-Milan, Allegri show e non solo 

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Nel secondo tempo Nkunku si guadagna il rigore: Modric esulta e chiede il rosso per il portiere del Genoa, mentre Allegri predica calma. Il francese trasforma il rigore e la panchina rossonera esplode, con l'allenatore che chiede ancora una volta compattezza. Il Diavolo trova il 2-0 con il tiro da fuori di Athekame: mentre il terzino festeggia con la squadra, Allegri chiede ai suoi di stare corti, urlando. L'allenatore rossonero è abbastanza sconsolato sul gol del 2-1 di Vasquez, poi inizia con il solito: "Quanto manca, quanto manca", poi urla: "Un po' di veleno!", entra in campo e riprende Gabbia. Al fischio finale sorride e poi corre per entrare nello spogliatoio.

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Due partite fondamentali per il futuro del club

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Reazioni non insolite quelle di Massimiliano Allegri, sempre molto caldo durante le partite. Quella con il Genoa era una gara cruciale per i rossoneri che arrivavano da 7 punti conquistati in 8 partite e dovevano per forza di cose vincere. Con i tre punti del 'Ferraris', i rossoneri hanno ancora in mano il proprio destino: vincere con il Cagliari domenica sera permetterebbe al Diavolo di conquistare la qualificazione in Champions League. Non una gara qualsiasi quindi a chiudere la stagione: sposta un centinaio di milioni e anche il futuro del Milan.

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