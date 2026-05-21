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Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport: ecco di cosa si tratta

Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport: ecco di cosa si tratta
Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport come investitore: ecco di cosa si tratta e cosa a che fare con il mondo del calcio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Anche il calcio è condizionato e sarà condizionato ancora di più in futuro dalla tecnologia e dall'uso dell'intelligenza artificiale. Una figura importante nel contesto RedBird si è mosso proprio sotto questo punto di vista. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e advisor del fondo di Gerry Cardinale. Questa notizia potrebbe anche essere un indicatore sulle possibili scelte future sul mercato del Milan? Ecco di cosa parliamo.

Ibrahimovic entra in K-Sport: cifre e dettagli

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Come riportato da 'Calcio e Finanza', Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive. L'attuale senior advisor di RedBird entra nella società in qualità di Global Ambassador e anchor investor. Oggi K-Sport è riconosciuta come un punto di riferimento nel settore sports-tech internazionale. Ricavi importanti del gruppo nel 2025: 6,03 milioni di dollari, con un incremento del 112% negli ultimi due anni. K-Sport monitora gli atleti con l'utilizzo della IA, incluso l’80% del mercato calcistico italiano compresi club italiani di primo livello come Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e altri, oltre alle nazionali italiana, argentina e brasiliana.

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L'ingresso di Ibrahimovic in una società del genere potrebbe non essere considerata una sola operazione finanziaria per le 'casse' dello svedese, ma si va anche a intrecciare con le scelte e la filosofia che da sempre contraddistingue RedBird nel mondo del calcio. Il fondo che gestisce il Milan, ha sempre pensato al Moneyball e al player trading per cercare talenti da sviluppare e poi rivendere a prezzi più alti. L'utilizzo dell'IA e degli algoritmi è vitale anche sotto questo punto di visto: statistiche, metriche, tutto potrebbe essere velocizzato con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

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