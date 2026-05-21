Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport: ecco di cosa si tratta

Anche il calcio è condizionato e sarà condizionato ancora di più in futuro dalla tecnologia e dall'uso dell'intelligenza artificiale. Una figura importante nel contesto RedBird si è mosso proprio sotto questo punto di vista. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e advisor del fondo di Gerry Cardinale. Questa notizia potrebbe anche essere un indicatore sulle possibili scelte future sul mercato del Milan? Ecco di cosa parliamo.