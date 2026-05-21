Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport: ecco di cosa si tratta

Calciomercato Milan, l’annuncio di Moretto su Goretzka: “Nessuna decisione”, ma Allegri spinge da settimane
L'analisi di Pianeta Milan: l'impatto dell'algoritmo sui rossoneri—
L'ingresso di Ibrahimovic in una società del genere potrebbe non essere considerata una sola operazione finanziaria per le 'casse' dello svedese, ma si va anche a intrecciare con le scelte e la filosofia che da sempre contraddistingue RedBird nel mondo del calcio. Il fondo che gestisce il Milan, ha sempre pensato al Moneyball e al player trading per cercare talenti da sviluppare e poi rivendere a prezzi più alti. L'utilizzo dell'IA e degli algoritmi è vitale anche sotto questo punto di visto: statistiche, metriche, tutto potrebbe essere velocizzato con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
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