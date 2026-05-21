Il futuro di Zeroli e Liberali—
Zeroli tornerà in estate al Milan e potrebbe fare parte del centrocampo del Milan: nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri potrebbe giocare come mezzala box to box, visto che è dotato di una buona tecnica, un ottimo fisico e tanta corsa. Sulla carta potrebbe essere il sostituto di Loftus-Cheek, visto che l'inglese è pronto ad essere ceduto in estate. Su Liberali, il Milan può vantare il 50% sulla futura rivendita: mai dire mai sul mercato. Il Diavolo potrebbe pensarci nelle prossime stagioni, approfittando di questo vantaggio rispetto alle altre squadre.
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