Il Milan si è mosso molto in estate, cercando colpi importanti e cedendo anche tanti giocatori. Non solo trattative a titolo definitivo: la dirigenza rossonera ha pensato anche a possibili prestiti, specialmente per alcuni giovani del settore giovanile. Tra questi anche l'ex capitano del Milan Primavera Kevin Zeroli che da gennaio ha giocato con la Juve Stabia di Ignazio Abate. Ceduto a titolo definitivo (costo zero, ma 50% sulla futura rivendita) Mattia Liberali : anche il fantasista ex Milan ha giocato in Serie B, ma con il Catanzaro di Aquilani.

Le stagioni di due prodotti del Milan

Partiamo con la stagione di Kevin Zeroli: il centrocampista classe 2005 ha terminato il suo campionato, perdendo durante la semifinale di playoff contro il Monza. Per il giocatore di proprietà del Milan 7 partite titolare in Serie B in stagione con 1 gol e 1,50 di xG (gol attesi), nel campionato regolare. Zeroli ha trovato anche un gol nei playoff contro il Modena. Stagione falcidiata dagli infortuni che hanno rallentato le prestazioni e la crescita di Zeroli. Discorso diverso per Liberali che dal 2026 è diventato uno dei titolari del Catanzaro. Ecco i suoi numeri in campionato nella stagione regolare: 15 partite giocate da titolare con 51 minuti di media. 3 gol e 3 assist. Per Liberali la stagione continua visto che il suo Catanzaro giocherà contro il Monza nella finale dei playoff per arrivare in Serie A (tutti i dati da Sofascore).