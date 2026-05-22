"Per me l'annata resta positiva. Non parliamo di un voto altissimo, ma un 6,5 è meritato se consideriamo le condizioni di partenza. Allegri ha ereditato un Milan reduce da un ottavo posto e ha dovuto fare a meno di due pilastri come Theo Hernandez e Reijnders, oltre a gestire l'incognita legata al futuro di Maignan. Spesso si sottolineano i meriti di Chivu nel ricompattare l'ambiente, ma lo stesso lavoro lo ha fatto Allegri, e l'ottimo girone d'andata ne è stata la prova. Successivamente sono arrivati gli innesti di Rabiot e Modric, insieme al rinnovo dello stesso Maignan. È evidente che, a fronte di una prima parte di campionato eccellente e di una seconda decisamente meno brillante, la valutazione non possa superare il 6,5, ma il giudizio complessivo sul tecnico rimane comunque favorevole."
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