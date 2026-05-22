Dopo l' ottavo posto della scorsa stagione targato Fonseca-Conceicao, il Milan si appresta a tornare in Champions League . Una stagione di ripartenza, dopo i numerosi errori della precedente gestione. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari per avere la certezza di tornare nell'Europa che conta. Per l'occasione, potrà contare sul supporto di un San Siro che va verso il tutto esaurito: attesi oltre 70.000 tifosi per sostenere la squadra contro i sardi.

Matri dà il voto alla stagione del Milan

In merito alla stagione del Milan si è espresso anche Alessandro Matri. L'ex attaccante di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 2013-2014, ha dato il suo voto al percorso della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto del suo intervento durante '4-2-3-1', format in onda sulle reti di 'DAZN'.