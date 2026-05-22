PIANETAMILAN news milan ultime notizie Matri sicuro: “La stagione del Milan è da 6,5. Vi spiego perché”

ULTIME MILAN NEWS

Matri sicuro: “La stagione del Milan è da 6,5. Vi spiego perché”

Alessandro Matri, ex Milan
L'ex calciatore di Serie A Alessandro Matri dà il suo voto alla stagione del Milan, poi lo motiva. Le sue parole dagli studi di 'DAZN'
Redazione PM

Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione targato Fonseca-Conceicao, il Milan si appresta a tornare in Champions League. Una stagione di ripartenza, dopo i numerosi errori della precedente gestione. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari per avere la certezza di tornare nell'Europa che conta. Per l'occasione, potrà contare sul supporto di un San Siro che va verso il tutto esaurito: attesi oltre 70.000 tifosi per sostenere la squadra contro i sardi.

Matri dà il voto alla stagione del Milan

—  

In merito alla stagione del Milan si è espresso anche Alessandro Matri. L'ex attaccante di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 2013-2014, ha dato il suo voto al percorso della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto del suo intervento durante '4-2-3-1', format in onda sulle reti di 'DAZN'.

LEGGI ANCHE

"Per me l'annata resta positiva. Non parliamo di un voto altissimo, ma un 6,5 è meritato se consideriamo le condizioni di partenza. Allegri ha ereditato un Milan reduce da un ottavo posto e ha dovuto fare a meno di due pilastri come Theo Hernandez e Reijnders, oltre a gestire l'incognita legata al futuro di Maignan. Spesso si sottolineano i meriti di Chivu nel ricompattare l'ambiente, ma lo stesso lavoro lo ha fatto Allegri, e l'ottimo girone d'andata ne è stata la prova. Successivamente sono arrivati gli innesti di Rabiot e Modric, insieme al rinnovo dello stesso Maignan. È evidente che, a fronte di una prima parte di campionato eccellente e di una seconda decisamente meno brillante, la valutazione non possa superare il 6,5, ma il giudizio complessivo sul tecnico rimane comunque favorevole."

Leggi anche
Biasin: “Allegri destinato a restare sulla panchina del Milan. Vi spiego perché”
Zeroli ha un ruolo preciso nel Milan del futuro, mentre per Liberali c’è un jolly sul mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA