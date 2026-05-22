L'idea del Milan sarebbe quella di trasformare la zona in un nuovo polo dedicato allo sport, tra le ipotesi, come già citato precedentemente, spicca l'idea di realizzare un nuovo palazzetto da Basket, ma anche un centro federale per il tennis. Un grande progetto, molto ambizioso, che includerebbe anche tre cambi in erba sintetica. A confermare le trattative per il progetto è stato anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano Mistretta:
"È in corso in queste settimane una fitta interlocuzione con i vertici della società SportLifeCity, intorno all’ipotesi di due importanti investimenti che potrebbero entrare a fare parte di un unico disegno"
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