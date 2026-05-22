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Milan, San Donato si trasforma: ecco il progetto del club rossonero

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Il futuro dell'area di San Donato torna al centro dei riflettori del Milan: il progetto del club rossonero per rilanciare la zona
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro dell'area di San Donato torna al centro dei riflettori del Milan. Dopo la decisione di acquistare lo stadio di San Siro assieme all'Inter lo scorso novembre, il progetto del nuovo impianto rossonero sembrava tramontato ufficialmente. Nelle ultime settimane, però, sono uscite diverse idee mirate a rilanciare la zona con investimenti importanti legati ad altri sport. Dal basket al Tennis, fino all'ipotesi di ospitare addirittura un torneo ATP nel 2028: ecco come potrebbe diversare la zona dell'ex San Francesco.

Milan, il rilancio di San Donato

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Dopo l'acquisto di San Siro da parte dei due club milanesi, la società SportLife City avrebbe avviato in queste ultime settimane un dialogo molto importante con l comune di San Donato Milanese per dare una nuova vita al progetto, mantenendo però un tema sportivo.

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L'idea del Milan sarebbe quella di trasformare la zona in un nuovo polo dedicato allo sport, tra le ipotesi, come già citato precedentemente, spicca l'idea di realizzare un nuovo palazzetto da Basket, ma anche un centro federale per il tennis. Un grande progetto, molto ambizioso, che  includerebbe anche tre cambi in erba sintetica.  A confermare le trattative per il progetto è stato anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano Mistretta:

 "È in corso in queste settimane una fitta interlocuzione con i vertici della società SportLifeCity, intorno all’ipotesi di due importanti investimenti che potrebbero entrare a fare parte di un unico disegno"

 

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