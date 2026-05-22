I numeri, infatti, non mentono mai: 8 gol, 4 assist e 1566 minuti giocati fino ad ora. Ma al di là delle statistiche, Pulisic ha sempre messo in campo prestazioni di alto livello, finendo ovviamente al centro del progetto rossonero. Dal derby contro l'Inter fino alla doppietta contro il Verona, Pulisic è riuscito a salvare il Milan in momenti molto più che delicati.

Fino a gennaio, infatti, il suo impatto è stato più che positivo, con il calciatore che ha sempre mostrato costanza in campo. Poi, però, qualcosa sembra essere mutato. Il rendimento del numero 11 di Hershey ha subito un forte calo che, ovviamente, ha inciso sulle sue prestazioni.

L'ultimo gol dell'americano risale al 28 dicembre 2025, ben 145 giorni di digiuno. Ma quali sono le cause: stanchezza? Fattori extracampo? O un semplice periodo no? L'unica cosa certa, attualmente, è che il suo contributo è mancato, e non poco, al Milan nel corso degli ultimi mesi.

L'ultima occasione per segnare — Contro il Cagliari, match in programma domenica 24 alle ore 20:45, l'americano avrà a disposizione l'ultima occasione per andare a segno nell'attuale stagione, ritrovando quel fuocherello che ormai sembra essersi spento. Per il club rossonero, infatti, un suo segnale positivo potrebbe rappresentare tantissimo: il calciatore, infatti, ha il contratto in scadenza e attualmente i colloqui per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo.