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Milan, il caso Pulisic: da trascinatore totale al lungo blackout, cosa sta succedendo?

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Dopo una partenza di fuoco, col passare dei mesi Christian Pulisic sembra essersi smarrito: che succede all'americano?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La stagione del Milan sta ormai volgendo al termine, con una corsa che ha vissuto due volti diversi: prima il sogno legato alla vittoria dello scudetto, restando attaccati all'Inter capolista, poi il crollo che ha portato i rossoneri a lottare fio all'ultima giornata per un posto in Champions League. Un percorso altalenante che ha toccato anche diversi calciatori, tra cui Christian Pulisic.

Milan, cosa sta succedendo a Pulisic?

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L'americano, dopo un avvio di stagione al top, col passare dei mesi ha subito un fortissimo calo. Nella prima parte di stagione, infatti, Pulisic è stato il vero e proprio punto di riferimento in attacco. Con i suoi gol pesanti ha rappresentato uno degli uomini più decisivi del Milan (assieme a Rafael Leao) contribuendo al sogno scudetto.

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I numeri, infatti, non mentono mai: 8 gol, 4 assist e 1566 minuti giocati fino ad ora. Ma al di là delle statistiche, Pulisic ha sempre messo in campo prestazioni di alto livello, finendo ovviamente al centro del progetto rossonero. Dal derby contro l'Inter fino alla doppietta contro il Verona, Pulisic è riuscito a salvare il Milan in momenti molto più che delicati.

Fino a gennaio, infatti, il suo impatto è stato più che positivo, con il calciatore che ha sempre mostrato costanza in campo. Poi, però, qualcosa sembra essere mutato. Il rendimento del numero 11 di Hershey ha subito un forte calo che, ovviamente, ha inciso sulle sue prestazioni.

L'ultimo gol dell'americano risale al 28 dicembre 2025, ben 145 giorni di digiuno. Ma quali sono le cause: stanchezza? Fattori extracampo? O un semplice periodo no? L'unica cosa certa, attualmente, è che il suo contributo è mancato, e non poco, al Milan nel corso degli ultimi mesi.

L'ultima occasione per segnare

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Contro il Cagliari, match in programma domenica 24 alle ore 20:45, l'americano avrà a disposizione l'ultima occasione per andare a segno nell'attuale stagione, ritrovando quel fuocherello che ormai sembra essersi spento. Per il club rossonero, infatti, un suo segnale positivo potrebbe rappresentare tantissimo: il calciatore, infatti, ha il contratto in scadenza e attualmente i colloqui per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo.

 

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